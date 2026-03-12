Реестр автомобилей для такси пополнится уже весной 2026 года: в него войдут Haval, Tenet — и новый бренд Jeland

В конце марта перечень автомобилей, допущенных к работе в такси в России, могут дополнить кроссоверами Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и Tenet T7, пишет «Коммерсант». В апреле–мае в реестр планируют включить новый бренд Jeland — под ним будут выпускаться модели Omoda C5, Jaecoo J7 и J6. В перспективе перечень могут дополнить и другими моделями, в том числе российскими разработками.

Под брендом Jeland в России планируют выпускать Omoda C5, Jaecoo J7 и Jaecoo J6

Как стало известно «Коммерсанту», в конце марта перечень автомобилей может расшириться за счёт кроссоверов Haval Jolion, Haval F7 и Haval F7x. Кроме того, в список может войти модель Tenet T7, представляющая собой версию Chery Tiggo 7L.

В апреле–мае реестр также может пополниться автомобилями под маркой Jeland. Под этим брендом планируется выпускать модели суббрендов Omoda и Jaecoo — Omoda C5, Jaecoo J7 и Jaecoo J6.

Haval может попасть в реестр такси после изменения специнвестконтракта

Согласно вступившему в силу закону, в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, могут входить только модели, выпускаемые в России и соответствующие требованиям локализации. Машины должны либо набрать не менее 3200 баллов локализации, либо производиться в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

Модели Haval изначально не соответствовали этим условиям. Однако компания может воспользоваться альтернативным механизмом — внести изменения в действующий специнвестконтракт с разрешения правительства. Российская структура Great Wall Motors заключила такой контракт с Минпромторгом ещё в 2020 году.

Кроссоверы Tenet планируется выпускать на заводе в Калуге — бывшей площадке Volkswagen. Производство будет организовано компанией AGR Automotive Group.

В России также запускается новый бренд Jeland, под которым планируется локализовать модели китайского концерна Chery.

В реестр такси могут войти Jetour Dashing, Volga и электромобиль Atom

В дальнейшем список автомобилей для такси может расшириться за счёт моделей, которые только готовятся к выпуску в России. Среди них — Jetour Dashing, который планируется собирать на заводе «Автотор» в Калининграде.

Также рассматривается возможность включения в реестр автомобилей бренда Volga, запуск производства которых намечен на 2026 год на площадке бывшего завода Volkswagen в Нижнем Новгороде. Кроме того, в список может попасть российский электромобиль Atom.

Контекст

Сейчас в реестре локализованных автомобилей для такси — 22 модели шести брендов: Lada (Granta, Vesta, Niva и др.), Sollers (SP7 и SF1), Evolute (i-JOY, i-SKY, i-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion), «Москвич» (3, 6, 8, а также новые М70 и М90) и UMO 5.

Предыдущая версия перечня была опубликована Минпромторгом в прошлом году. В неё входили автомобили Lada, «УАЗ», Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». После обновления из списка исключили:

автомобили «УАЗ» — «Патриот» и «Хантер»;

электромобили Evolute i-Jet и i-Pro.

Как ранее поясняли в пресс-службе бренда Evolute, модель i-Pro сняли с производства в октябре 2025 года, поскольку она «исчерпала свой жизненный цикл».