Минпромторг обновил список локализованных автомобилей для такси: в реестр добавили новые модели «Москвича» и UMO

Минпромторг обновил перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. В список добавили модели — Sollers SF1, UMO 5, а также «Москвич» М70 и М90. При этом часть автомобилей из предыдущего перечня была исключена. Ведомство также готовит дальнейшее расширение списка — рассматривается включение нескольких моделей Haval и Tenet.

Закон о локализации такси вступил в силу с 1 марта 2026 года

Согласно новым правилам, автомобиль может быть включён в реестр такси только при выполнении одного из следующих условий:

уровень локализации производства соответствует баллам, установленным правительством для государственных закупок;

автомобиль произведён в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключённого с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.





При этом требования закона не распространяются на автомобили, которые начали работать в такси до вступления закона в силу 1 марта 2026-го.

Закон о локализации предусматривает отсрочку для некоторых регионов.

Калининградская область и регионы Сибири — новые требования начнут действовать с 1 марта 2028 года.

Дальний Восток — отсрочка действует до 1 марта 2030 года.

В реестр автомобилей такси вошли более 20 моделей

Минпромторг сообщил, что перечень автомобилей отечественного производства был актуализирован с учетом требований закона.

В обновленный список вошли:

Lada: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend;

Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend; Sollers: SP7, SF1;

SP7, SF1; Evolute: I-JOY, I-SKY, I-SPACE;

I-JOY, I-SKY, I-SPACE; Voyah: Free, Dream, Passion;

Free, Dream, Passion; «Москвич»: 3, 3е, 6, 8, М70, М90;

3, 3е, 6, 8, М70, М90; UMO: модель 5.

В Минпромторге сообщили, что работа по дальнейшему расширению перечня уже ведётся: ведомство завершает подготовку нормативной базы для включения моделей Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и Tenet T7. Соответствующий акт уже внесён в правительство. Эти модели смогут включить в реестр после выхода соответствующего решения.

Перечень будет регулярно обновляться с учетом появления новых автомобилей, которые производятся в России в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Из списка исключили «УАЗ» и два электромобиля Evolute

Предыдущая версия перечня была опубликована Минпромторгом в прошлом году. В неё входили автомобили Lada, «УАЗ», Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

После обновления из списка исключили:

автомобили «УАЗ» — «Патриот» и «Хантер»;

— «Патриот» и «Хантер»; электромобили Evolute i-Jet и i-Pro.





Как ранее поясняли в пресс-службе бренда Evolute, модель i-Pro сняли с производства в октябре 2025 года, поскольку она «исчерпала свой жизненный цикл».

Большинство водителей критично оценивают новый закон

По данным исследования Института социального маркетинга (Инсомар), 81% водителей, которые знают о законе, оценивают инициативу отрицательно. Среди тех, чьи автомобили не соответствуют требованиям локализации, доля критически настроенных достигает 89%.

Большинство участников опроса не рассматривают российские автомобили как альтернативу. 38% респондентов заявили, что не готовы пересесть на отечественные модели, считая их менее безопасными и удобными.

Пассажиры выступают за конкуренцию

Среди пассажиров, знакомых с инициативой, 60% не поддерживают её, а 57% считают, что ограничение использования иностранных автомобилей не поможет развитию отечественного автопрома.

Большинство участников фокус-групп заявили, что отрасли необходима конкуренция, а не ограничение выбора автомобилей.

Контекст

Исследование РОМИР ранее показало, что многие водители неправильно понимают требования нового закона. Часть респондентов полагает, что правила будут распространяться только на таксопарки и не коснутся самозанятых водителей.

Кроме того, значительная часть участников опроса считает, что большинство такси уже работает на локализованных автомобилях. Однако только 29% автомобилей, на которых водители планируют продолжать работать, соответствуют требованиям локализации.