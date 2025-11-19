Закону о локализации такси соответствуют только 29% авто

Как показало исследование РОМИР, большинство российских водителей не понимают содержание и последствия закона о локализации автомобилей. Он вступает в силу 1 марта 2026 года и устанавливает новые критерии для машин в такси. Менять авто планируют лишь 5% респондентов — при этом в перечень локализованных моделей не входит значительная часть текущего транспорта.

Низкий уровень осведомлённости о новом законе

Согласно данным исследования, значительная часть водителей попросту неверно трактует предстоящие изменения в отрасли. Так, например, многие ошибочно полагают, что их автомобиль соответствует требованиям локализации. Часть респондентов считает, что закон затронет лишь таксопарки — и не распространится на самозанятых водителей.

Более половины респондентов убеждены, что российские такси уже работают на локализованных автомобилях. Однако среди тех водителей, кто намерен продолжить работать на собственных автомобилях, только 29% машин действительно являются локализованными.

70% респондентов — самозанятые

В опросе РОМИР приняли участие 1500 таксистов. Согласно данным, 70% опрошенных работают в статусе самозанятых, 14% — через ИП, а оставшиеся 16% — наёмные сотрудники.

Более половины респондентов (57%) работают на собственных автомобилях. Четверть водителей (23%) берёт машину в аренду, а предоставленными таксопарками транспортными средствами пользуются 15%. Подобная структура владения также отражает потенциальные риски выполнения требований закона: для многих водителей покупка нового авто будети связана с высокой финансовой нагрузкой.

В Москве работают через лизинг, в регионах — покупают своё

Исследование также показало, что распределение водителей, работающих на личных автомобилях, заметно различается по регионам. В среднем по стране на собственных машинах работает 42% самозанятых таксистов. В Москве этот показатель минимален — лишь 15%, тогда как в Санкт-Петербурге на личный транспорт опираются около 36% водителей.

В городах-миллионниках доля таких таксистов поднимается до 44%. В населённых пунктах с численностью от 500 тыс. человек она ещё выше — до 61%, что делает личные автомобили основой работы таксистов в большинстве регионов вне крупнейших агломераций.

Контекст

Минпромторг ещё 1 октября 2025 года обнародовал первичный список моделей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. В этот перечень включены свыше 20 автомобилей от шести марок: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Документ начнёт действовать с 1 марта 2026 года и обязывает таксопарки переходить на технику отечественных производителей. Закон также даёт регионам право вводить собственные критерии локализации, подразумевающей производство автомобиля или отдельных его узлов на территории России.

