Стоимость автомобиля в России в 2025-м обновила максимум

Стоимость автомобилей в России обновила исторические максимумы. По данным «Ведомостей», в октябре 2025 года средняя цена нового легкового автомобиля достигла 3,43 млн рублей, а машины с пробегом — 1,23 млн рублей. Эксперты отмечают, что рост цен подстёгивают ожидания повышения утильсбора с 1 декабря 2025-го и сокращение складских запасов у дилеров.

Цена новых автомобилей выросла на 8% год к году

Согласно статистике «Автостата», на которую ссылаются «Ведомости», средняя цена нового автомобиля в октябре 2025 года выросла на 8% выше уровня прошлого года и на 2% выше сентябрьского показателя.

Средняя цена нового автомобиля за 10 месяцев достигла 3,23 млн рублей — прирост на 4% год к году. Это минимальный темп с 2021-го. Для сравнения: в 2024 году цены выросли на 6%, а в предыдущие годы динамика находилась в диапазоне от 18 до 24%.

Существенный спрос наблюдается и на непроданные модели, которые дилеры стараются реализовать до вступления в силу новых требований по утильсбору.

Данные Авито Авто показывают другую динамику

Статистика Авито Авто отличается от данных «Автостата». По информации руководителя направления «Новые авто» Артёма Хомутинникова, средняя цена нового автомобиля за январь–октябрь 2025 года составила 3 646 000 рублей, что соответствует уровню прошлого года. В октябре показатель снизился до 3 325 000 рублей — на 10% меньше, чем годом ранее.

Артём Хомутинников объяснил, что расхождение связано с разной структурой данных: динамика Авито Авто отражает специфики поставок, производственных стратегий и участия автопроизводителей в субсидированных программах.

Утильсбор, дефицит машин и валютные колебания подталкивают цены вверх

По данным пресс-службы экосистемы Сбера для автолюбителей, повышенный интерес покупателей вызван ожидаемым ростом утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года.

Особенно это касается автомобилей мощностью выше 160 л.с., для которых перестанет действовать льготный коэффициент.

«Сбор будет рассчитываться по коммерческим ставкам и может достигать 2-3 миллионов рублей в зависимости от модели авто», — напомнили в пресс-службе экосистемы Сбера для автолюбителей.

Также ценовое давление усиливают колебания валюты, рост транспортного налога в крупных регионах, сокращение складских запасов.

«Дилеры активно распродают автомобили, которые не подпадают под новые требования, поэтому популярные модели оказываются в дефиците – а, значит, на них растут цены», — отметили в пресс-службе экосистемы Сбера для автолюбителей.

На подержанные автомобили Автостат фиксирует рост, а Авито — снижение цен

Согласно статистике «Автостата», средняя цена автомобиля с пробегом в октябре также достигла исторического максимума — 1,23 млн рублей (+3% год к году). За десять месяцев показатель составил 1,16 млн рублей и впервые с 2021 года показал снижение — на 1%.

В то же время, по данным Авито Авто, средняя цена автомобиля с пробегом за январь–октябрь 2025 года составила 1 091 000 рублей, что на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре средняя цена снизилась до 1 082 000 рублей (–4% год к году).

Рост цен на новые машины подталкивает спрос на авто с пробегом

По данным пресс-службы экосистемы Сбера для автолюбителей, на вторичном рынке действует «эффект домино».

«Когда новые автомобили становятся дороже, часть покупателей принимает решение купить авто с пробегом, а повышенный спрос закономерно подталкивает цены вверх», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, по данным экосистемы Сбера, в октябре было зафиксировано 59,9 тыс. покупок подержанных авто по параллельному импорту — рекорд года. Импортные машины дороже внутренних, что увеличивает среднюю стоимость по рынку.

Дилеры выбирают между распродажей остатков и удержанием стока

Руководитель направления «Новые авто» Авито Авто Артём Хомутинников отметил, что декабрь традиционно становится одним из самых активных месяцев по продажам. По его словам, у дилеров возможны два сценария:

быстрая распродажа остатков у компаний, работающих с заемным капиталом;

удержание стока игроками с устойчивой финансовой моделью в расчёте на реализацию в начале 2026 года.

Хомутинников допустил, что краткосрочная коррекция «в сторону снижения возможна», однако она зависит от поведения дилеров и состояния ключевой ставки.

«Если тенденция к снижению ключевой ставки продолжится, это может поддержать спрос — за счет как более привлекательных условий кредитования новых авто, так и улучшения условий финансирования для дилеров подержанных автомобилей», — отметил руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артём Хомутинников.

В пресс-службе экосистемы Сбера для автолюбителей настроены менее оптимистично — там ожидают увеличение цен в декабре.

«По нашим данным, в этом году не предвидится новогодних распродаж», — рассказали в пресс-службе.

По данным Сбера, возможны лишь точечные акции на отдельные модели или комплектации, преимущественно менее популярные, что «не окажет влияния на общую ценовую ситуацию на рынке».