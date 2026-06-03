Wildberries может запустить собственный мессенджер — сейчас сервис тестируют сотрудники компании

Wildberries может запустить собственный мессенджер — сейчас сервис тестируют сотрудники компанииГлава маркетплейса Татьяна Ким подчеркнула: платформа хочет развивать и другие мультимедийные сервисы — но рынок в России перегрет
Wildberries начал тестировать собственный мессенджер — пока он предназначен для сотрудников компании, но в будущем бизнес может вывести продукт на рынок, сообщила Татьяна Ким в интервью ТАСС. Также RWB масштабирует полностью автоматизированные ПВЗ, экспресс-доставку, видеошопинг-платформу Wibes и партнёрство с ВТБ в финтехе. По словам Татьяны Ким, большинство проектов, которые ранее испытывали в RWB, уже перешли к стадии запуска.
Wildberries тестирует собственный мессенджер
RWB развивает собственные цифровые сервисы. По словам Татьяны Ким, сейчас сотрудники компании активно тестируют корпоративный мессенджер для внутренних задач команды, и в будущем платформа может выйти на внешний рынок.
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Параллельно компания развивает платформу видеошопинга Wibes. В WB не исключают дальнейшего движения в сторону мультимедийных сервисов, однако пока рынок перегрет. Для развития собственного продукта нужна новая стратегия развития.
Число автоматизированных пунктов выдачи в Москве вырастет до 10 объектов
Wildberries также продолжает развивать логистику и автоматизацию. В 2026 году маркетплейс планирует открыть около 11 новых складских комплексов, в том числе за пределами России.
Кроме того, RWB расширит сеть полностью автоматизированных пунктов выдачи — Смарт-ПВЗ. Они работают круглосуточно и не требуют присутствия персонала. Сейчас в Москве работают только 2 точки, но до конца года их число должно вырасти до 10.
Ким добавила, что компания проводит испытания собственной инфраструктуры для экспресс-доставки товаров первой необходимости. Также в Wildberries изучают возможность масштабирования логистического сервиса WB Track на зарубежные рынки — в первую очередь в Казахстан и Белоруссию.
Заказы «Рив Гош» уже можно получать в ПВЗ Wildberries
После покупки сети «Рив Гош» компания начала интеграцию бьюти-ритейлера в собственную экосистему. Заказы с сайта «Рив Гош» уже можно получать в ПВЗ Wildberries, а в будущем во всей сети заработает оплата через «WB Кошелёк».
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Кроме того, Wildberries рассчитывает усилить позиции в beauty-сегменте за счёт объединения онлайн- и офлайн-каналов продаж.
Wildberries и ВТБ будут совместно развивать финтех
Одной из ключевых тем интервью Татьяны Ким с ТАСС стало стратегическое партнёрство с ВТБ. По словам главы Wildberries, речь идёт не о слиянии банка и маркетплейса, а о совместном развитии финтех-направления. Благодаря партнёрству компания рассчитывает быстрее масштабировать банковские сервисы — сеть банкоматов, отделения и розничные продукты — без многолетних инвестиций в собственную инфраструктуру.
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В свою очередь ВТБ получит доступ к аудитории Wildberries, которая, по словам Татьяны Ким, составляет около 80 млн пользователей.
Ставка на регионы и российских производителей
Отдельно Ким рассказала ТАСС о развитии проекта «Платформа роста», который помогает региональным предпринимателям масштабировать бизнес. В 2026 году программа будет запущена ещё примерно в 20 регионах — то есть на данный момент она работает в 42 регионах России.
По словам главы RWB, которые приводит ТАСС, благодаря проекту небольшие локальные компании смогли выйти на федеральный уровень продаж. Компания также начала развивать экспортное направление: в этом году Wildberries начнёт поставлять товары российских производителей в Китай для продвижения отечественных брендов.
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