Apple готовит самый дешёвый мини-ПК в мире Mac Neo — он будет решать базовые пользовательские задачи

Apple планирует выпустить первый бюджетный настольный компьютер Mac Neo, сообщает MyDrivers. Устройство станет самой доступной моделью в линейке настольных компьютеров компании и будет решать базовые пользовательские задачи. Новинка поможет компании справиться с дефицитом базовых Mac mini, который возник из-за нехватки оперативной памяти на фоне развития ИИ.

Главная особенность устройства — чип A19 Pro, который также используют в линейке iPhone 17 Pro. Благодаря использованию микросхем от смартфонов, Apple сможет обеспечить стабильные поставки за счёт массового производства чипов серии A. Это снизит зависимость от более дорогих и дефицитных процессоров серии M.

Производительность Mac Neo будет достаточной для типовых задач: работы с документами, веб-сёрфинга и повседневных офисных сценариев. Базовая конфигурация будет включать 12 ГБ оперативной памяти. В более сложных нагрузках, включая видеомонтаж и вычисления, модель уступит по мощности настольному компьютеру Mac mini.

Устройство получит компактный корпус, сопоставимый по размеру с телеприставкой Apple TV 4K: её параметры — 93×93×31 мм. Дизайн будет минималистичным, с использованием цветного пластика.

Технические характеристики включают:

два порта USB-C со скоростью до 10 Гбит/с;

энергопотребление около 35 Вт;

компактный форм-фактор* Технический стандарт, определяющий физические параметры оборудования: размер, форму, вес, расположение крепежей и разъемов. для домашнего и офисного использования.

Ожидаемая цена Mac Neo составит $299 — почти вдвое ниже стартовой стоимости более мощного настольного компьютера Mac mini ($599). В Apple считают, что низкая цена может:

привлечь пользователей с ограниченным бюджетом,

усилить конкуренцию в сегменте компактных ПК, включая решения на базе Windows,

расширить аудиторию сервисов Apple за счёт новых пользователей.

Контекст

Запуск Mac Neo укладывается в стратегию Apple по расширению продуктовой линейки и охвату более широкого рынка.

4 марта 2026 года Apple представила MacBook Neo со стартовой ценой $599 — это самый дешёвый ноутбук в линейке компании и один из первых шагов в массовый сегмент. Ноутбук получил 13-дюймовый экран Liquid Retina и процессор A18 Pro, при этом он ориентирован на базовые задачи — работу с документами, интернетом и фото.

В конце марта Apple прекратила выпуск Mac Pro — самого дорогого компьютера в линейке стоимостью $6 999, сообщает Bloomberg. Модель не обновлялась с 2023 года и уступила по производительности более компактному Mac Studio с чипом M3 Ultra, из-за чего компания распродала остатки и закрыла производство.