Apple готовит самый дешёвый мини-ПК в мире Mac Neo — он будет решать базовые пользовательские задачи

Apple готовит самый дешёвый мини-ПК в мире Mac Neo — он будет решать базовые пользовательские задачиДля работы Mac Neo будут использовать чип от iPhone 17 Pro
Apple планирует выпустить первый бюджетный настольный компьютер Mac Neo, сообщает MyDrivers. Устройство станет самой доступной моделью в линейке настольных компьютеров компании и будет решать базовые пользовательские задачи. Новинка поможет компании справиться с дефицитом базовых Mac mini, который возник из-за нехватки оперативной памяти на фоне развития ИИ.
Базовая конфигурация Mac Neo будет включать 12 ГБ оперативной памяти.
Главная особенность устройства — чип A19 Pro, который также используют в линейке iPhone 17 Pro. Благодаря использованию микросхем от смартфонов, Apple сможет обеспечить стабильные поставки за счёт массового производства чипов серии A. Это снизит зависимость от более дорогих и дефицитных процессоров серии M.
Производительность Mac Neo будет достаточной для типовых задач: работы с документами, веб-сёрфинга и повседневных офисных сценариев. Базовая конфигурация будет включать 12 ГБ оперативной памяти. В более сложных нагрузках, включая видеомонтаж и вычисления, модель уступит по мощности настольному компьютеру Mac mini.
Размер Mac Neo по размеру похож на телеприставку Apple TV 4K
Устройство получит компактный корпус, сопоставимый по размеру с телеприставкой Apple TV 4K: её параметры — 93×93×31 мм. Дизайн будет минималистичным, с использованием цветного пластика.
Технические характеристики включают:
- два порта USB-C со скоростью до 10 Гбит/с;
- энергопотребление около 35 Вт;
- компактный для домашнего и офисного использования.
Стоимость устройства Mac Neo — $299
Ожидаемая цена Mac Neo составит $299 — почти вдвое ниже стартовой стоимости более мощного настольного компьютера Mac mini ($599). В Apple считают, что низкая цена может:
- привлечь пользователей с ограниченным бюджетом,
- усилить конкуренцию в сегменте компактных ПК, включая решения на базе Windows,
- расширить аудиторию сервисов Apple за счёт новых пользователей.
Контекст
Запуск Mac Neo укладывается в стратегию Apple по расширению продуктовой линейки и охвату более широкого рынка.
4 марта 2026 года Apple представила MacBook Neo со стартовой ценой $599 — это самый дешёвый ноутбук в линейке компании и один из первых шагов в массовый сегмент. Ноутбук получил 13-дюймовый экран Liquid Retina и процессор A18 Pro, при этом он ориентирован на базовые задачи — работу с документами, интернетом и фото.
В конце марта Apple прекратила выпуск Mac Pro — самого дорогого компьютера в линейке стоимостью $6 999, сообщает Bloomberg. Модель не обновлялась с 2023 года и уступила по производительности более компактному Mac Studio с чипом M3 Ultra, из-за чего компания распродала остатки и закрыла производство.