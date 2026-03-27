Apple отказалась от своего самого дорогого компьютера: продажи Mac Pro стоимостью $6 999 официально прекращены

26 марта 2026 года Apple убрала Mac Pro со своего сайта, сообщает Bloomberg. Компания официально прекратила выпуск самого дорогого компьютера в своей линейке, который стоил $6 999 (около 574 тыс. ₽). Модель не обновлялась с 2023 года и уступила по мощности более компактному Mac Studio с чипом M3 Ultra. Apple распродала остатки Mac Pro и окончательно закрыла производство.

Преимуществом Mac Pro была возможность менять комплектующие

Как поясняет Bloomberg, долгое время профессиональные специалисты — видеомонтажёры, фотографы и графические дизайнеры — выбирали именно компьютеры Mac Pro. Главное отличие модели — крупный корпус и возможность менять комплектующие. Пользователи могли устанавливать дополнительные карты, настраивать конфигурацию под конкретные задачи и работать с тяжёлыми файлами без ограничений.

С марта 2022 года в линейке появился Mac Studio — более компактный компьютер. Модель с процессором M3 Ultra оказалась производительнее Mac Pro и при этом занимала меньше места. Функции устройств начали пересекаться, и необходимость в отдельной профессиональной модели постепенно исчезла.

Многие пользователи раскритиковали решение Apple

По данным Bloomberg, часть аудитории критиковала Apple за решение отказаться от Mac Pro — для многих было важно иметь возможность устанавливать дополнительные компоненты, включая сетевые карты.

Mac Pro был единственным компьютером Apple, который собирался в США.

Apple пересматривает продуктовую линейку

Apple глобально анализирует выпуск новых устройств — в том числе откладывает запуск неудачных моделей.

Ранее Apple сняла с производства монитор Pro Display XDR, представленный вместе с Mac Pro в 2019 году. Теперь компания предлагает линейку Studio Display.

Кроме того, компания перенесла релиз второго поколения iPhone Air. Первая версия смартфона, вышедшая в 2025 году, не оправдала ожиданий.

По данным The Information, только 10% покупателей выбирали iPhone Air среди всей линейки. Жалобы касались качества камеры и звука: ради тонкого корпуса в устройстве оставили один динамик. Дата нового релиза сдвинулась — теперь запуск ожидается не раньше 2027 года.