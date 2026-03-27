Apple отказалась от своего самого дорогого компьютера: продажи Mac Pro стоимостью $6 999 официально прекращены
Пользователи стали отдавать предпочтение более компактному Mac Studio
26 марта 2026 года Apple убрала Mac Pro со своего сайта, сообщает Bloomberg. Компания официально прекратила выпуск самого дорогого компьютера в своей линейке, который стоил $6 999 (около 574 тыс. ₽). Модель не обновлялась с 2023 года и уступила по мощности более компактному Mac Studio с чипом M3 Ultra. Apple распродала остатки Mac Pro и окончательно закрыла производство.
Преимуществом Mac Pro была возможность менять комплектующие
Как поясняет Bloomberg, долгое время профессиональные специалисты — видеомонтажёры, фотографы и графические дизайнеры — выбирали именно компьютеры Mac Pro. Главное отличие модели — крупный корпус и возможность менять комплектующие. Пользователи могли устанавливать дополнительные карты, настраивать конфигурацию под конкретные задачи и работать с тяжёлыми файлами без ограничений.
С марта 2022 года в линейке появился Mac Studio — более компактный компьютер. Модель с процессором M3 Ultra оказалась производительнее Mac Pro и при этом занимала меньше места. Функции устройств начали пересекаться, и необходимость в отдельной профессиональной модели постепенно исчезла.
Многие пользователи раскритиковали решение Apple
По данным Bloomberg, часть аудитории критиковала Apple за решение отказаться от Mac Pro — для многих было важно иметь возможность устанавливать дополнительные компоненты, включая сетевые карты.
Mac Pro был единственным компьютером Apple, который собирался в США.
Apple пересматривает продуктовую линейку
Apple глобально анализирует выпуск новых устройств — в том числе откладывает запуск неудачных моделей.
Ранее Apple сняла с производства монитор Pro Display XDR, представленный вместе с Mac Pro в 2019 году. Теперь компания предлагает линейку Studio Display.
Кроме того, компания перенесла релиз второго поколения iPhone Air. Первая версия смартфона, вышедшая в 2025 году, не оправдала ожиданий.
По данным The Information, только 10% покупателей выбирали iPhone Air среди всей линейки. Жалобы касались качества камеры и звука: ради тонкого корпуса в устройстве оставили один динамик. Дата нового релиза сдвинулась — теперь запуск ожидается не раньше 2027 года.
- VK Tech купила CedrusData — независимого разработчика решений для больших данных и ИИ Сделка должна усилить собственную платформу VK 27 марта 2026, 12:30
- Искусственный интеллект изменит ИТ-отрасль в ближайшие годы — так считают 83% специалистов ИТ-специалисты ожидают сокращений, а лидерами спроса в ИТ станут DevOps- и SRE-инженеры 25 марта 2026, 14:45
- Подключённые автомобили: как интернет меняет автопром О новой экономике авторынка: модели монетизации, большие данные и переход к автопилоту 25 марта 2026, 13:17
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами