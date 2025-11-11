iPhone Air 2 не выйдет в 2026-м — Apple разочаровалась в нём

Apple отложила релиз второго поколения iPhone Air — первая версия устройства, вышедшая в 2025 году, оказалась провальной. Новая версия должна была выйти уже осенью 2026 года, но пока компания не готова рисковать. Модель ждёт масштабное обновление — и улучшенный аккумулятор.

Только 10% покупателей выбирали iPhone Air

Как сообщает The Information, компания планирует переработать iPhone и внести значительные изменения, но на это потребуется время. Apple уже сообщила инженерам о переносе релиза, но новых дат пока не озвучила.

Ранее сообщалось, что модель не оправдала себя и с финансовой точки зрения. В течение первых недель продаж iPhone Air только один из десяти покупателей выбирал эту модель среди всей линейки обновленных смартфонов.

iPhone Air 2 сможет работать дольше — и снимать лучше

iPhone Air 2 получит улучшенные технические показатели по сравнению с предыдущим поколением. Инженеры Apple надеются, что новая модель получит более ёмкий аккумулятор — и сохранит свой тонкий, лёгкий корпус. Это позволит продлить время автономной работы смартфона. Двойная камера и новая система охлаждения улучшат качество съёмки и повысят производительность устройства.

Осенью 2026 года Apple всё же планирует представить iPhone 18 Pro/Pro Max и iPhone Fold. Второе поколение iPhone Air, а также стандартный iPhone 18 и бюджетный iPhone 18e могут выйти весной 2027 года.

Жалобы на iPhone Air поступали даже от сотрудников Apple

Сотрудники Apple, которые получили первыми доступ к первой модели iPhone Air, сразу же столкнулись с проблемами. По данным The Wall Street Journal, один из работников компании вернул телефон всего через месяц использования.

Большая часть жалоб пришлась на плохое качество камеры, а также некачественный звук при прослушивании музыки и звонках. Чтобы выпустить тонкий айфон, пришлось пожертвовать динамиками — остался только один.

iPhone Air стал первым бюджетным флагманом Apple, который совместил в себе компактный дизайн и ключевые функции старших моделей. Первая версия iPhone Air, вероятно, оказалась не совсем удачной: проблемы с камерой, звуком, низкие продажи. что для того, чтобы перезапустить его и вернуть доверие покупателей, Apple придется придумать модель заново.

