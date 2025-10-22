iPhone Air не оправдал ожиданий: Apple урезает производство

Apple резко изменила производственные планы по линейке iPhone 17, сообщает Nikkei Asia. Компания почти прекратила выпуск модели iPhone Air из-за слабого спроса за пределами Китая — и одновременно увеличила заказы на комплектующие для базового iPhone 17 и флагманского iPhone 17 Pro.

iPhone Air не оправдал ожиданий

Как сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники, производство iPhone Air сокращается до минимальных объёмов, хотя продажи в Китае стартовали лишь на прошлой неделе. Подобная корректировка связана с незаинтересованностью пользователей Европы и Северной Америки — там модель не смогла повторить успех флагманов серии.

Первоначально iPhone Air должен был занять 10–15 % в общем объёме производства новых устройств, однако теперь Apple уведомила поставщиков о снижении заказов почти на 90% с ноября. Модель рассматривалась как экспериментальный продукт — промежуточный шаг перед выходом первого складного iPhone, который ожидается в 2026 году. Внутри компании Air называли «переходным звеном» между классическими и гибкими форм-факторами.

Фокус сместили — в сторону iPhone 17 и 17 Pro

На фоне снижения интереса к Air Apple наращивает выпуск более востребованных моделей. По данным источников, заказы на базовый iPhone 17 увеличили примерно на 5 млн единиц, объём производства iPhone 17 Pro также повышен.

Разница в спросе уже отражается на рынке: по данным сайта Apple, ожидание поставки iPhone 17 с 256 ГБ памяти в США составляет 2–3 недели, а для iPhone 17 Pro — 1–2 недели. Зато iPhone Air ждать не приходится — он доступен всегда. По данным Counterpoint, продажи новой линейки за первые 10 дней превысили результаты iPhone 16 на 14% в США и Китае, и основной рост обеспечила именно базовая версия.

По данным поставщиков, Apple также расширяет заказы на комплектующие, чтобы избежать дефицита к рождественскому сезону — ключевому периоду для продаж смартфонов. В компании рассчитывают, что стабильный спрос на iPhone 17 Pro поможет компенсировать возможное падение продаж в сегменте ноутбуков и планшетов.

Apple стабилен — и это на фоне глобального кризиса

Даже в условиях торгового противостояния между США и Китаем Apple демонстрирует редкую для отрасли стабильность. Компания не пересматривает объёмы производства и сохраняет прогноз на уровне 85–90 млн устройств — большинство конкурентов из топ-5 — Samsung, Xiaomi, Vivo и Oppo — снижают объёмы из-за стагнации спроса и падения потребительской активности.

«Apple остаётся единственным клиентом, который не урезал прогноз по новой линейке. Остальные производители сокращают объёмы и ждут, пока рынок стабилизируется», — комментируют источники.

По информации источников Nikkei Asia, компания даже просит партнёров держать дополнительные партии компонентов «в резерве» на случай, если спрос окажется выше прогнозов.





Фото: Rasid Necati Aslim / Anadolu / Getty Images