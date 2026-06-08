Производитель EVM анонсировал новый гибридный автомобиль UMO 8 — машину вновь выпустят в сотрудничестве с Яндексом

Российский автопроизводитель EVM анонсировал выход на рынок модели UMO 8 — кроссовера, созданного в сотрудничестве с Яндекс Электро. Прототипом для машины стал китайский GAC S7, доработанный для эксплуатации в климатических условиях России. Подробности о комплектации, цене и старте продаж объявят позднее.

Автомобиль может преодолеть до 867 км пути на одном заряде и заправке

В основе UMO 8 лежит технология последовательного гибрида. Бензиновый мотор мощностью 156 л.с. работает как генератор энергии и физически не связан с колёсами, а движение обеспечивают два электродвигателя.

По заявленным характеристикам, кроссовер способен ускоряться до 100 км/ч за 6,7 секунды. Одной заправки и полного заряда системы достаточно для преодоления до 867 км пути. При расчёте транспортного налога будет учитываться средняя мощность электромоторов — 122 л.с.

Сведения о комплектациях, стоимости и сроках начала продаж производитель обещает раскрыть позже.

Пользователи могут управлять климат-контролем и навигатором голосом

Новая модель UMO 8 получила поддержку сервисов Яндекса, в том числе навигацию нового поколения, мультимедийную платформу и голосового помощника Алису. Пользователи смогут взаимодействовать с автомобилем голосом: управлять климат-контролем и пользоваться навигацией без ручного ввода команд.

В мультимедийной системе доступны Яндекс Карты с отображением сигналов светофоров в режиме онлайн, поиском зарядных станций и выводом маршрута на проекционный дисплей. Интерфейс позволяет одновременно отображать навигацию и медиаконтент на одном экране.

GAC S7 адаптировали к российскому климату

Прототипом для UMO 8 стал китайский кроссовер GAC S7, представленный на российском рынке весной 2026 года. По словам основателя и генерального директора EVM Ильи Рашкина, инженеры адаптировали модель из КНР к климатическим особенностям России.

В автомобиль добавят функции, нужные для холодного времени года — обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Также предусмотрена дополнительная защита кузова от коррозии.

Параллельно компания прорабатывает локализацию ряда компонентов. В перспективе речь идёт о развитии российских решений для телематики, программного обеспечения, мультимедиа, электроники кузова, а также отдельных элементов электрической силовой установки.





