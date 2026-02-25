Россияне старшего возраста чаще всего замечают в соцсетях видеорекламу — почти половина переходит по объявлениям

Почти половина россиян старше 50 лет замечают рекламу в социальных сетях, следует из исследования платформы «Одноклассники». Активнее всего аудитория реагирует на видеорекламу и пре-роллы внутри ленты. При этом традиционные медиа — телевидение, радио и поисковые сервисы — заметно уступают размещениям в сети.

Соцсети обгоняют ТВ и поисковики по заметности рекламы

По данным исследования, рекламу в соцсетях замечают 45% взрослой аудитории. Для сравнения, телевидение и радио назвали 25%, поисковые системы — 17%.

Среди наиболее заметных форматов в социальных сетях — видеореклама (21%), пре-роллы перед видео (19%) и реклама между короткими видео и фото в историях (15%).

Ежедневно 28% взрослой аудитории кликают по рекламе

При этом взрослая аудитория не только замечает рекламу, но и активно с ней взаимодействует. По статистике 28% опрошенных делают это почти каждый день или несколько раз в неделю — переходят по ссылкам, оставляют комментарии или ставят реакции.

Около половины респондентов хотя бы раз совершали покупку или пользовались услугой после увиденной онлайн-рекламы либо рассматривают такую возможность.

Респонденты старше 50 лет отмечают, что отдают предпочтение ненавязчивый формат рекламы: 60% считают, что именно это делает объявления заметными и интересными. Наиболее негативную реакцию вызывают нерелевантные объявления (27%) — те, что не связаны с просматриваемым контентом. Полезной реклама должна быть краткой и понятной (38%), а также она должна содержать информацию о доступных ценах и акциях (21%).

Людей старше 50 лет больше всего интересует реклама о еде

Темы, которые привлекают аудиторию 50+, в первую очередь связаны с повседневной жизнью. Лидирует кулинария и еда — этот контент интересен 23% опрошенных. На втором месте — здоровье, спорт и ЗОЖ (22%). За ними следуют сад, огород, дача и ремонт (18%), а замыкают список путешествия и туризм (12%).

Таким образом, старшая аудитория лучше воспринимает рекламу, которая отвечает её реальным интересам и потребностям, а не пытается навязать несвойственные ей ценности.

Контекст

Согласно исследованию FAVES Communications, наибольшее раздражение у россиян вызывают форматы с навязчивым и неожиданным контактом. В частности, рекламные звонки негативно воспринимают 52% интернет-пользователей.

В числе наиболее раздражающих также рассылки в мессенджерах (46%), пуш-уведомления от брендов (43%), всплывающие баннеры на сайтах (41%) и SMS-сообщения (37%).

Меньше всего негатива вызывают форматы, где аудитория сама контролирует взаимодействие с рекламой. Email-рассылки раздражают 34% респондентов (от них можно отписаться), офлайн-носители — 31%. Самый низкий уровень негатива зафиксирован у рекламы с блогерами (25%) и нативных публикаций в СМИ (20%).