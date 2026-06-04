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Операторы просят власти не блокировать «законные» VPN — без них пользователи теряют доступ к иностранным сервисам

Компании готовы продвигать собственные решения для доступа к зарубежным нейросетям и развлекательным платформам — например, Netflix
04 июня 2026, 16:33
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Россия

Операторы связи предложили создать перечень VPN-сервисов, которые соответствуют российскому законодательству и могут работать без ограничений, сообщает РБК. Инициативу уже поддержали регуляторы. Кроме того, обсуждается возможность предоставлять абонентам доступ к отдельным зарубежным ресурсам напрямую через инфраструктуру операторов.

«Билайн» планирует встроить доступ к разрешенным ресурсам прямо в тарифные планы

Генеральный директор «ВымпелКома», материнской компании «Билайна», Сергей Анохин рассказал о разработке собственного VPN-решения для абонентов сети. Опция будет автоматически встроена в тариф — пользователю не придётся устанавливать дополнительное приложения или менять настройки в сервисах «Билайна».

Инициатива «Билайна» направлена на то, чтобы упростить доступ к полезным сервисам, которые не нарушают законы РФ, но без VPN использовать их практически невозможно.

В проекте заинтересованы и другие игроки рынка связи: в компании «Т2» подтвердили, что вопрос обсуждается совместно всеми операторами. В МТС и «МегаФон» предпочли воздержаться от официальных заявлений по этой теме.

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С 2026 года в России начали блокировать не только IP-адреса, но и сами протоколы связи

Государственный контроль за средствами обхода блокировок постепенно усиливается, сообщает РБК. Если раньше Роскомнадзор в основном ограничивал доступ к отдельным серверам и IP-адресам, то с 2021–2022 годов ведомство всё чаще стало применять меры, затрагивающие сами VPN-протоколы и инструменты шифрования трафика.

На фоне усиления контроля за VPN и зарубежным интернет-трафиком весной 2026 года был принят и обсуждался ряд новых мер. В частности:

  • было введено ограничение на оплату услуг Apple ID с мобильного счета;
  • Минцифры рекомендовало операторам сократить использование сторонних VPN-сервисов;
  • обсуждалась возможность введения дополнительных тарифов за использование более 15 Гб зарубежного трафика в месяц.

Блокировки VPN мешают российским программистам использовать международные библиотеки кода

Ассоциация «Отечественный софт» предложила создать специальный координационный орган, который помог бы избежать сбоев при блокировке VPN-сервисов, сообщает РБК. Необходимость такой структуры участники рынка объясняют высокой зависимостью российских разработчиков от зарубежных ресурсов с открытым исходным кодом.

Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского», отметила, что сегодня многие разработчики вынуждены использовать VPN для работы с открытым ПО, поскольку многие зарубежные платформы ограничивают доступ для российских IP-адресов. При этом системы фильтрации трафика (DPI) не всегда работают корректно и уже приводили к временной недоступности ресурсов проектов Debian и Rust.

В Роскомнадзоре, в свою очередь, заявляют, что для бизнеса действует механизм исключений. По данным ведомства, более 1,7 тыс. организаций уже получили доступ к необходимым зарубежным ресурсам через согласованные каналы связи.

Авторы
Никита Стаценко
Никита Стаценко
Редактор
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