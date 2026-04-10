«Ростелеком» вложит около 100 млрд ₽ в новый ЦОД — эксперты фиксируют высокий спрос на дата-центры в России

«Ростелеком» инвестирует около 100 млрд рублей в строительство нового центра обработки данных мощностью 100 МВт, пишут «Ведомости». Эксперты отмечают: рынок ЦОДов в России активно растёт благодаря локализации вычислительных мощностей внутри страны. При этом развитие дата-центров сдерживают дефицит генерирующей инфраструктуры и высокая стоимость проектного финансирования.

«Ростелеком» планирует привлечь сторонние инвестиции

«Ростелеком» рассматривает строительство центра обработки данных мощностью 100 МВт — это более чем в два раза превышает параметры предыдущего крупного объекта компании.

Последний крупный ЦОД компании вместе с серверным оборудованием стоил 40 млрд рублей и имел электрическую мощность 40 МВт, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. По его словам, компания ориентируется на следующий технологический шаг и рассматривает проекты большего масштаба.

Для реализации проекта компания планирует привлекать сторонний капитал. Михаил Осеевский отметил, что «Ростелеком» фиксирует высокий интерес к подобным объектам со стороны консервативных инвесторов и специализированных закрытых фондов.

Проект находится на стадии проработки площадки

Компания пока не определилась со сроками реализации проекта. Генеральный директор РТК-ЦОД Давид Мартиросов сообщил «Ведомостям», что сейчас ведётся проработка параметров будущего объекта.

По его словам, при выборе площадки учитываются условия энергоснабжения, возможность собственной генерации, логистика, безопасность и удалённость от мегаполисов.

Окупаемость зависит от формата работы ЦОД

Срок возврата инвестиций в проект будет варьироваться в зависимости от формата работы ЦОДа.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский пояснил, что при развитии продуктов, связанных с облачными вычислениями, окупаемость может составить 5–7 лет. В случае сдачи мощностей в аренду этот срок увеличится до 10 лет.

Даже небольшие ЦОДы требуют инвестиций свыше 35 млрд ₽

В России, особенно в Московском регионе, наблюдается существенный спрос на центры обработки данных, рассказал Russian Business руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников.

По его словам, на спрос влияет локализация вычислительных мощностей внутри страны и высокий интересом со стороны широкого круга игроков — не только банковского сектора и телеком-компаний.

Он также подчеркнул, что даже менее масштабные проекты требуют значительных вложений.

«Если говорить в количественном выражении, ЦОД мощностью 45 МВт может потребовать инвестиций свыше 35 млрд рублей — без учёта затрат на модернизацию сетевой и генерирующей инфраструктуры», — отметил руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников.

Дефицит мощности ограничивает запуск новых ЦОДов

Владимир Стольников отметил, что проекты ЦОДов остаются капиталоёмкими и долгосрочными, поскольку требуют модернизации генерирующей инфраструктуры.

«Уже сейчас ощущается дефицит мощности: при анализе площадок под строительство видно, что далеко не все из них подходят для реализации подобных проектов», — отметил Владимир Стольников.

Он также подчеркнул, что рынок центров обработки данных сохраняет фундаментальный потенциал роста, несмотря на существующие ограничения.

По словам Владимира Стольникова, ключевыми сдерживающими факторами развития рынка ЦОДов на текущем этапе остаются дефицит генерации и высокая стоимость проектного финансирования.