Делимобиль поделился итогами 2025 года: выручка достигла 30 млрд ₽ — количество пользователей приблизилось к 13 млн

Делимобиль отчитался о финансовых результатах за 2025 год: выручка компании достигла 30,8 млрд ₽ — это на 11% больше, чем в 2024-м. Число пользователей сервиса также выросла — сразу на 15%, до 12,9 млн человек.

Выручка Делимобиля от продажи машин выросла втрое

Делимобиль активно развивает направление продажи автомобилей после их использования в каршеринге: в 2025-м доходы от этого сегмента выросли на 203% год к году. Другие поступления — в основном от рекламных контрактов и партнёрских коллабораций — превысили 600 млн рублей. В 2024 году они составили всего 137 млн рублей.

Соотношение долга к EBITDA по итогам 2025 года — 4,8х. Компания продолжает оптимизировать работу и рассчитывает на рост выручки по мере снижения долгов. Также в 2025 году компания разместила облигации на 5,5 млрд рублей.

Во втором полугодии рентабельность каршеринга выросла до 21%

В первом полугодии 2025 года компания вложилась в операционную инфраструктуру: запустила собственную сеть СТО и открыла распределительный центр автозапчастей площадью 13 тыс. кв. м в Подмосковье. Во втором полугодии оптимизация процессов позволила увеличить рентабельность каршерингового сегмента до 21%.

В 2025 году сервис вышел в три новых региона — Ярославль, Краснодар и Челябинск — а также в десятки городов-спутников. Компания запустила тарифы «Межгород» и «Рент», а работа с клиентской базой помогла сохранить высокий спрос, несмотря на ограничения роста автопарка и периодические сбои геолокационных сервисов и мобильного интернета.

Количество ДТП по вине пользователей сократилось почти на четверть

Компания продолжает работать с городскими властями и регуляторами, уделяя внимание безопасности на дорогах. В 2025 году количество ДТП по вине пользователей сервиса сократилось на 24,3%. Кроме того, сервис был интегрирован с порталом Mos.ru — это, по данным компании, помогает повышать культуру безопасного вождения.

Генеральный директор Винченцо Трани отметил, что завершение инвестиционного цикла в инфраструктуру создаёт базу для дальнейшего роста и увеличения выручки. Приоритетом для компании остаётся сегмент эконом-каршеринга — с широкой доступностью сервиса и оптимальными ценами, что позволяет привлекать новых пользователей и удерживать текущих.

Контекст

В ноябре 2025 года Делимобиль объявил о возвращении основателя компании Винченцо Трани на пост генерального директора. Бывший CEO компании Владимир Садовин сосредоточился на международных проектах.

Смену руководства в компании объяснили необходимостью усилить операционный контроль в условиях нестабильной экономики и отраслевых ограничений. Винченцо Трани, запускавший бизнес с нуля, вернулся к управлению для максимального использования инфраструктуры и контроля затрат.