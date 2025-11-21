CEO «Делимобиля» стал основатель компании Винченцо Трани

С 21 ноября 2025 года генеральным директором компании «Делимобиль» стал её основатель и ключевой акционер Винченцо Трани. Бывший гендиректор Владимир Садовин продолжит работать в компании: он сфокусируется на развитии международных проектов, в том числе на сотрудничестве с Китаем. По итогам года компания ожидает получить операционную прибыль в размере 6–6,5 млрд рублей.

Смена стратегии управления — вместе с новым генеральным директором

Совет директоров «Делимобиля» на заседании 20 ноября утвердил обновлённую модель управления компанией. В её основе — усиление операционного блока и более активное участие комитета по стратегии в развитии продуктовых и маркетинговых направлений.

Новым председателем совета директоров назначен Григорий Чораян. Команда под его руководством будет курировать ключевые элементы долгосрочной стратегии, акцентируя внимание на устойчивом росте бизнеса и повышении эффективности работы с автопарком и инфраструктурой.

Возвращение к управленческой роли — вынужденная мера

Винченцо Трани подчёркивает, что «Делимобиль» продолжает удерживать лидерские позиции на российском рынке каршеринга и формировать уникальное предложение для пользователей. По его словам, после завершения инвестиционного цикла фокус смещается на максимальное использование созданных мощностей и контроль затрат.

Своё возвращение на операционный уровень управления Трани связывает с необходимостью усилить управленческую экспертизу в условиях волатильной макроэкономики и отраслевых ограничений. По его словам, текущий состав топ-менеджмента — команда, которая ранее запускала и масштабировала бизнес, — снова будет работать вместе.

«Я могу с полной уверенностью утверждать, что дальнейшее развитие Делимобиля под полным контролем», — добавил новый гендиректор Винченцо Трани.



Бывший гендиректор — на развитии цепочек поставок и работе с Китаем

Владимир Садовин, возглавлявший «Делимобиль» с мая 2025 года, остаётся в компании, но меняет сферу ответственности. Он сосредоточится на развитии цепочек поставок, продвижении торговой марки автозапчастей Deliparts и международном расширении бизнеса, в том числе в части взаимодействия с партнёрами в Китае.

Таким образом, Садовин переключается с общего операционного управления на направления, напрямую влияющие на устойчивость автопарка и стоимости владения им. Руководство компании рассчитывает, что концентрация его усилий на логистике и международных проектах поддержит дальнейший рост.

Контекст

В компании отмечают, что в 2025 году рынок каршеринга столкнулся с целым набором сложностей. Среди них — нестабильная экономическая ситуация, сбои в работе геолокационных сервисов и изменение привычных моделей поведения пользователей.

На конец 2025 года компания ожидает получить скорректированную EBITDA в размере 6–6,5 млрд руб., а отношение чистого долга к EBITDA — 4,5–5,0х.





Фото: Андрей Любимов / РБК / ТАСС