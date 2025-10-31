Wildberries тестирует доставку дронами на складе в Шушарах

РВБ (Объединённая компания Wildberries & Russ) запустила тестирование доставки товаров с помощью беспилотных авиационных систем. Первые полёты прошли в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по транспорту города. В ходе испытаний дрон доставил грузы со склада в логистическом комплексе «Шушары» до одного из ПВЗ — и вернулся на базу.

Wildberries тестирует «последнюю милю»

Площадкой для проверки технологии стал логистический центр Wildberries в Шушарах. Полёт выполнялся с использованием сертифицированного отечественного беспилотного комплекса. Во время испытаний компания отработала сложный маршрут с несколькими точками посадки, чтобы оценить надёжность и точность системы.

«Ускорение доставки с помощью БАС — один из способов, который мы апробируем и в эффективность которого верим, особенно для труднодоступных регионов», — отметил руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким.

По данным компании, технология рассматривается как потенциальное решение для оптимизации «последней мили» и снижения логистических издержек.

Россия тестирует беспилотную логистику

Пилотный проект Wildberries стал частью более широкого тренда на использование дронов в российском ритейле. В конце октября аналогичное тестирование провёл бренд «ВкусВилл» совместно с маркетплейсом Boon Market в Якутии. В рамках проекта подразделение Boon Sky наладило доставку дронами через реку Лена — между Якутском и Нижним Бестяхом. Привычная доставка там осложнена климатом и отсутствием мостового сообщения.

Как сообщили в пресс-службе «ВкусВилла», беспилотники Boon Sky способны перевозить грузы до 10 кг и совершают до десяти рейсов в день. Проект реализуется при поддержке правительства Якутии и Технопарка региона.

Контекст

Беспилотная доставка может стать следующим шагом развития «умной логистики» в России. Технология позволит компаниям обеспечить быструю и безопасную доставку даже в сложных климатических условиях, а также сократить время ожидания заказов.

Wildberries уже активно автоматизирует складские процессы и внедряет системы прогнозирования спроса. Если испытания покажут стабильные результаты, компания может масштабировать проект на другие регионы и интегрировать его в инфраструктуру своих логистических хабов.