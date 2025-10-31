Wildberries первым среди маркетплейсов протестировал доставку дронами: полёт прошёл на обновлённом складе в Шушарах
Wildberries тестирует доставку дронами на складе в Шушарах
РВБ (Объединённая компания Wildberries & Russ) запустила тестирование доставки товаров с помощью беспилотных авиационных систем. Первые полёты прошли в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по транспорту города. В ходе испытаний дрон доставил грузы со склада в логистическом комплексе «Шушары» до одного из ПВЗ — и вернулся на базу.
Wildberries тестирует «последнюю милю»
Площадкой для проверки технологии стал логистический центр Wildberries в Шушарах. Полёт выполнялся с использованием сертифицированного отечественного беспилотного комплекса. Во время испытаний компания отработала сложный маршрут с несколькими точками посадки, чтобы оценить надёжность и точность системы.
«Ускорение доставки с помощью БАС — один из способов, который мы апробируем и в эффективность которого верим, особенно для труднодоступных регионов», — отметил руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким.
По данным компании, технология рассматривается как потенциальное решение для оптимизации «последней мили» и снижения логистических издержек.
Россия тестирует беспилотную логистику
Пилотный проект Wildberries стал частью более широкого тренда на использование дронов в российском ритейле. В конце октября аналогичное тестирование провёл бренд «ВкусВилл» совместно с маркетплейсом Boon Market в Якутии. В рамках проекта подразделение Boon Sky наладило доставку дронами через реку Лена — между Якутском и Нижним Бестяхом. Привычная доставка там осложнена климатом и отсутствием мостового сообщения.
Как сообщили в пресс-службе «ВкусВилла», беспилотники Boon Sky способны перевозить грузы до 10 кг и совершают до десяти рейсов в день. Проект реализуется при поддержке правительства Якутии и Технопарка региона.
Контекст
Беспилотная доставка может стать следующим шагом развития «умной логистики» в России. Технология позволит компаниям обеспечить быструю и безопасную доставку даже в сложных климатических условиях, а также сократить время ожидания заказов.
Wildberries уже активно автоматизирует складские процессы и внедряет системы прогнозирования спроса. Если испытания покажут стабильные результаты, компания может масштабировать проект на другие регионы и интегрировать его в инфраструктуру своих логистических хабов.
- 1 «Чёрная пятница» в 2025-м: интерес падает второй год подряд — уже 67% россиян считают скидки обманом «Чёрная пятница» в 2025-м: только 13% россиян верят в скидки 30 октября 2025, 15:13
- 2 «Золотое Яблоко» запускает геймифицированную программу лояльности — в «Лаймовом клубе» своя валюта и магазин мерча «Золотое Яблоко» в 2025-м запустило свою валюту — бьютисы 30 октября 2025, 09:00
- 3 Wildberries взял курс на персонализацию онлайн-шопинга: встроенный ИИ поможет примерить одежду виртуально Виртуальная примерочная: Вайлдберриз запустила новую функцию 29 октября 2025, 14:05
- 4 Масштабная поддержка малого бизнеса — более 1 млн предпринимателей получат снижение комиссии на Wildberries Комиссия Wildberries снизится для 80% продавцов с 29 октября 27 октября 2025, 13:30