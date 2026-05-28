Meta* запускает платные подписки в Instagram*, Facebook* и WhatsApp* — цены начинаются от $2,99 в месяц

Meta* начнёт тестировать сразу несколько платных подписок для Instagram*, Facebook* и WhatsApp*, сообщает издание TechCrunch. Пользователи смогут продвигать истории, подключить дополнительные функции для профиля и мессенджера, а также пользоваться расширенной версией Meta* AI с генерацией изображений и видео. Для блогеров и интернет-магазинов компания готовит отдельные профессиональные тарифы с аналитикой аудитории и уведомлениями о краже контента.

В Instagram* появятся платные функции для продвижения историй и профилей

Instagram* Plus и Facebook* Plus получат дополнительные функции для работы с контентом и профилем, пишет TechCrunch. Пользователи смогут видеть общее количество просмотров историй, делить подписчиков на группы, раз в неделю дополнительно продвигать одну историю и оставлять её в ленте дольше 24 часов.

Также подписчикам станут доступны анимированные реакции Super Heart, новые значки приложений и дополнительные шрифты для оформления профиля.

WhatsApp* Plus сосредоточится на дополнительных функциях внутри мессенджера. В подписку войдут новые темы оформления, дополнительные рингтоны, больше закреплённых чатов и премиум-стикеры.

При этом новые тарифы не заменят Meta* Verified — подписку для верификации аккаунтов и дополнительной защиты пользователей.

Meta* начнет тестировать ИИ-подписки

Meta* будет тестировать тарифы под общим брендом «Meta* One». Для пользователей Meta* AI будут доступны два плана:

Meta* One Plus ($7,99 в месяц);

Meta* One Premium ($19,99 в месяц).

Подписка Premium предлагает большую вычислительную мощность для сложных запросов, более глубокий анализ задач, а также расширенные возможности генерации видео и изображений во всех приложениях Meta*. Meta* AI останется бесплатной для обычных пользователей.

Тестирование ИИ-планов начнётся в следующем месяце в Сингапуре, Гватемале и Боливии.

Пользователи будут получать уведомления о краже их видео

Для блогеров и владельцев интернет-магазинов Meta* протестирует две отдельные подписки.

Meta* One Essential ($14,99 в месяц) включает:

значок Verified;

защиту от фейков;

возможность размещать в профиле больше ссылок на другие соцсети.

Meta* One Advanced ($49,99 в месяц) включает:

возможность занимать более высокие позиции в результатах поиска Facebook* и Instagram*;

яркую кнопку «Подписаться» в Reels;

улучшенную аналитику (анализ конкурентов в Instagram* и анализ целевой аудитории в Facebook*);

инструменты для планирования публикаций;

уведомления о повторном использовании контента.

Тестирование профессиональных планов начнётся на этой неделе в Саудовской Аравии, Марокко, Таиланде и Бангладеш.

Контекст

Meta* запускает платные подписки, чтобы меньше зависеть от рекламы и зарабатывать на активных пользователях, сообщает TechCrunch. В будущем все тарифы объединят под брендом Meta* One, который станет главной платформой для подписок компании. Руководитель отдела продуктов Meta* пообещала добавить «ещё более интересные функции».

*Meta и принадлежащие ей Instagram, WhatsApp, Facebook и Messenger признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ