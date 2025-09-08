«Вайлдберриз» доставка — теперь снова из центра в Шушарах

Объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) объявила о начале приёма поставок в новый логистический центр в Шушарах. С 8 сентября склад площадью 106 тыс. кв. м снова получает товары по модели «Маркетплейс». Всего полтора года назад на этом месте произошёл крупнейший пожар в истории российского онлайн-ритейла.

Новый склад и его возможности

На старте логистический комплекс работает в режиме приёма поставок напрямую от продавцов: селлеры доставляют товар на склад только после оформления заказа покупателем. Уже в ближайшее время объект получит дополнительные многоуровневые стеллажи, что позволит активировать услугу хранения товаров.

Проектная вместимость комплекса — до 58 млн единиц продукции. В операционной зоне установлено современное оборудование, а позже заработает трёхуровневый автоматический сортировочный конвейер, который сможет обрабатывать до 1,5 млн товаров в сутки. Это один из крупнейших хабов в логистической сети РВБ, соединяющий Северо-Запад с Центром и другими регионами страны.

Шушары — болезненная точка

Для Wildberries Шушары остаются особым местом: в январе 2024 года здесь произошёл крупнейший пожар в истории российского онлайн-ритейла. Огонь охватил 70 тыс. кв. м. склада, обрушились конструкции здания.

Тогда ущерб оказался колоссальным: стоимость комплекса с оборудованием оценивалась в 3–5 млрд рублей, а потерянных товаров — примерно в 12 млрд. Основательница компании Татьяна Ким сообщила, что WB компенсировал продавцам 95% ущерба — около 35 млрд рублей. Несмотря на форс-мажор, маркетплейс сумел продолжить работу: заказы перенаправлялись на другие склады, а товары из пострадавшего объекта были скрыты с витрин.

Символика возвращения

Теперь, в сентябре 2025 года, Шушары возвращаются в строй. Для самой компании это не просто очередной логистический объект, а символ восстановления после крупнейшего пожара в истории отрасли. Новый логистический центр закрывает болезненный эпизод и снова делает регион одним из ключевых узлов транспортной цепочки РВБ.

Сегодня объединённая компания управляет 135 логистическими объектами суммарной площадью более 4 млн кв. м. Развитая складская сеть позволяет маркетплейсу обеспечивать быстрые сроки доставки, поддерживать локальных производителей и расширять дистрибуцию товаров по всей России и странам присутствия.

Контекст

Для рынка e-commerce запуск нового комплекса важен не меньше, чем для самой компании. Случившийся в Шушарах пожар стал примером того, как быстро можно восстановить критическую инфраструктуру. В условиях, когда маркетплейсы становятся главными драйверами торговли, каждый новый хаб — это гарантия устойчивости всей системы.