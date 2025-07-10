Дроны вместо курьеров: «Самокат» начал тестировать доставку с неба

«Самокат» запустил тестовый проект по доставке продуктов с помощью дронов. Пока это работает только в Нижнем Новгороде и только в рамках экспериментального правового режима — государство разрешило поиграть в автоматизированную логистику без штрафов и уголовки.

По воздуху — до постамата

Техническую часть обеспечивает «Клеверкоптер» — локальный оператор дронов. Аппараты летают по заданным маршрутам, но при желании человек может перехватить управление. На случай форс-мажора у каждого дрона есть парашют — чтобы и посылку сохранить, и не попасть в уголовную хронику.

Работает это так: дрон прилетает в точку, сбрасывает заказ в постамат, клиент получает код и забирает покупки как из обычного ящика. Скорость доставки — от 30 минут. Вес заказа — до 5 кг. То есть бутылка, печенье и йогурт — ещё да, но закуп на неделю — уже нет.

Самое дорогое в доставке дронами — не дроны

«Самокат» не раскрывает сумму инвестиций. Эксперты, с которыми пообщались «Ведомости», оценивают затраты на сами дроны, сертификацию и защиту от вандалов в несколько десятков миллионов рублей. Но настоящие деньги — в земле: создание наземной инфраструктуры может стоить 200–300 млн, потому что каждая зона приземления — это не просто локация, а продуманная логистика.

Что будет летать

На первом этапе — только базовая категория: снеки, бакалея, напитки, всё, что не требует холодильника. Хрупкое и скоропортящееся не полетит. Пока не решат, что делать с температурой, вандалами, маршрутизацией и дождём.

Пока хайп, через 5–10 лет — новая реальность

«Самокате» не первый, кто запускал дронов с продуктами. «Додо Пицца» делала это ещё в 2014-м, Wildberries — в регионах, «Почта России» — из любопытства. Но пока это не альтернатива курьерам, а демонстрация: смотрите, мы можем.

Тем не менее эксперты считают, что у этого тренда есть реальное будущее. Через 5–10 лет доставка дронами вытеснит живых курьеров — особенно с ростом их зарплат, — говорят аналитики.

По факту

Дроны — это пока не экономика, а PR с расчётом на будущее. Заявка на технологическое лидерство и ставка на автоматизацию, которую потом можно масштабировать. Если модель заработает — считайте, что очередной кусок логистики будет передан алгоритмам. Осталось только сделать так, чтобы дрон не приземлялся на капот к соседу.

Фото на обложке: пресс-служба «Самоката»