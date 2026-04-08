Wildberries запустила выдачу заказов через постаматы — это уменьшит очереди в ПВЗ и снизит нагрузку на персонал

Wildberries представила систему Смарт-выдачи товаров через постаматы, расположенные внутри существующих пунктов выдачи заказов. Решение позволяет получать покупки без участия сотрудников, клиенту понадобится только QR-код из мобильного приложения. Смарт-выдача уже запущена в 10 пунктах выдачи заказов в Москве.

Смарт-выдача поможет снизить нагрузку на персонал и уменьшить очереди в ПВЗ

Смарт-выдача товаров происходит прямо внутри ПВЗ и работает по принципу постаматов. Чтобы получить заказ, клиенту достаточно отсканировать QR-код — после этого ячейка с товаром открывается автоматически. Постаматы Wildberries уже доступны в 10 ПВЗ в Москве. Такой подход позволяет:

сократить время получения заказа до нескольких секунд,

уменьшить очереди в пунктах выдачи,

снизить нагрузку на персонал ПВЗ.

Пока в постамат можно заказать только товары до 50 тыс. рублей

Сначала Смарт-выдача будет доступна не для всех заказов, сообщили в пресс-службе компании. В постаматах действуют ограничения:

максимальные размеры товара — до 60×40×40 см,

стоимость заказа — до 50 тыс. рублей.

Выбрать пункт с поддержкой Смарт-выдачи можно уже на этапе оформления заказа в приложении. Так пользователь сможет заранее понять, доступен ли новый формат получения.

В Wildberries отметили, что запуск системы связан с пересмотром стандартов обслуживания клиентов. Компания сейчас стремится сократить время получения заказов до минимума и сделать процесс максимально удобным.

Контекст

Wildberries запустила ИИ-примерку косметики в тестовом режиме. Пока пользователям доступно виртуальное нанесение помады и блесков: достаточно загрузить фотографию, после чего нейросеть покажет, как выбранный оттенок будет выглядеть на лице. Алгоритмы учитывают особенности кожи и освещения, чтобы добиться более реалистичного результата. Функция уже работает в мобильном приложении Wildberries.

Запуск связан с ростом онлайн-покупок в категории «Красота»: по данным компании, 49% пользователей покупают косметику преимущественно онлайн, ключевыми факторами выбора товара остаются отзывы и обзоры в соцсетях.

В компании отмечают, что ИИ-примерка помогает закрыть главный барьер онлайн-покупок косметики — невозможность «примерить» продукт перед покупкой. Wildberries планирует развивать инструмент и расширять его на другие категории.