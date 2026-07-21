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Аэропорт Внуково станет совладельцем Домодедово — сумму сделки оценивают в 16,5 млрд ₽

Чтобы выкупить долю в активе, Внуково придётся воспользоваться банковским кредитом
21 июля 2026, 12:38
Время прочтения 2 минуты
Двое мужчин держат побитый чемодан
Бизнес
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

Аэропорт Внуково выкупит 25% Домодедово у ООО «Перспектива» — дочерней компании аэропорта Шереметьево, сообщает РБК. Стоимость сделки составит около 16,5 млрд рублей. Покупатель планирует использовать собственные и заёмные средства.

Внуково возьмёт кредит, чтобы выкупить долю в Домодедово

По оценкам РБК, доля в аэропорте Домодедово обойдется Внуково в 16,5 млрд рублей. Сделка будет профинансирована собственными средствами Внуково, а также банковским кредитом. Одним из кредиторов выступит Сбербанк.

По оценке участников сделки, которые приводит РБК, окупаемость инвестиций может занять около 10 лет, если текущие объёмы авиаперевозок и доходов аэропортов будут сохранены.

Домодедово перешел под контроль Шереметьево в начале 2026 года

Аэропорт Домодедово был выставлен на аукцион из-за долгов за 132 млрд рублей в январе 2026 года. Первый этап торгов не состоялся — участники рынка тогда оценили стартовую цену актива как завышенную.

Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево: актив ушёл с торгов за 66 млрд ₽
Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево: актив ушёл с торгов за 66 млрд ₽
Новым владельцем «Домодедово» стало «Шереметьево»
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После сделки в Домодедово сменился руководитель

Вскоре после сделки в Домодедово сменился руководитель — аэропорт возглавил Андрей Никулин, ранее занимавший пост первого заместителя гендиректора Шереметьево. Он стал руководителем МКООО «Эрпорт менеджмент компани лимитед» — ключевой структуры управления аэропортом.

Кадровый манёвр: аэропорт «Домодедово» возглавил топ-менеджер из «Шереметьево» — после продажи актива за 66 млрд ₽
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Назначение произошло на фоне подготовки скорректированной модели управления. Новая команда должна стабилизировать финансовое состояние аэропорта и вывести его на безубыточность.

Контекст

Аэропорт Домодедово располагает двумя взлетно-посадочными полосами и способен принимать воздушные суда всех типов. По итогам 2025 года он обслужил 13,86 млн пассажиров — на 11% меньше, чем годом ранее.

После сделки Внуково и Шереметьево станут партнёрами в управлении одним из ключевых аэропортовых активов Москвы.

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