Кадровый манёвр: аэропорт «Домодедово» возглавил топ-менеджер из «Шереметьево» — после продажи актива за 66 млрд ₽

В «Домодедово» произошла смена руководства — аэропорт возглавил топ-менеджер из «Шереметьево» Андрей Никулин, следует из данных ЕГРЮЛ, на которые ссылается «Интерфакс». Назначение произошло на фоне смены собственника и масштабной оптимизации персонала аэропорта.

Читайте также: Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево: актив ушёл с торгов за 66 млрд ₽

Новый собственник назначает управленца из своей команды

В «Шереметьево» ранее подтверждали переход Никулина в «Домодедово», однако без уточнения его будущей роли. В одно время с этим в СМИ появилась информация, что его предшественник Андрей Иванов готовится к уходу с должности.

Ранее Андрей Никулин занимал пост первого заместителя гендиректора «Шереметьево» — теперь же он возглавил МКООО «Эрпорт менеджмент компани лимитед», ключевую структуру управления «Домодедово». Соответствующие изменения были зафиксированы в ЕГРЮЛ 24 апреля.

Кадровые перестановки затронули и другие активы группы: пост гендиректора «Домодедово секьюрити» занял Дмитрий Лебедев, тогда как ранее эта компания управлялась через ЭМКЛ.

Читайте также: Аэропорт Домодедово начал кадровую реорганизацию после смены собственника: оптимизация затронет сотни сотрудников

Новый собственник будет закрывать долги аэропорта

Назначение Никулина происходит в контексте формирования новой управленческой модели после смены владельца. Перед командой стоит задача выстроить дальнейшую стратегию развития и стабилизировать финансовое положение актива.

Новый собственник получил не только инфраструктурный актив, но и значительную долговую нагрузку — порядка 70–75 млрд рублей. Сам аэропорт, по оценкам менеджмента, представляет собой сложную структуру из десятков компаний с убытком.

Гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко ранее заявлял, что ключевой целью менеджмента станет вывод «Домодедово» на безубыточность.

Контекст

Смена руководства в «Домодедово» происходит на фоне перехода под контроль «Шереметьево». В январе 2026 года актив был продан на приватизационных торгах за 66,1 млрд рублей — почти вдвое ниже стартовой цены. Сделка прошла в формате голландского аукциона, а победителем стала дочерняя компания «Перспектива», связанная с «Шереметьево».

С момента перехода в новую структуру в «Домодедово» началась перестройка операционной модели и кадровая оптимизация. По данным источников, она затронула коммерческие подразделения и сотни сотрудников, а часть функций перераспределяется внутри группы. Также фиксируется снижение пассажиропотока и сокращение числа иностранных перевозчиков на фоне общего давления на рынок.





