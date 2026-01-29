Новым владельцем «Домодедово» стало «Шереметьево»

Новым владельцем активов группы «Домодедово» стала структура аэропорта «Шереметьево,» сообщает РБК со ссылкой на источники. В результате повторных торгов стоимость актива снизилась почти вдвое — с 132 млрд до 66,1 млрд рублей. Теперь новому собственнику предстоит решать ключевую проблему авиаузла — долговую нагрузку, превышающую стоимость покупки.

Актив продали — но с дисконтом в 50%

Победителем торгов стало ООО «Перспектива», на 100% принадлежащее АО «Международный аэропорт Шереметьево». Официальные итоги приватизации планируется объявить 30 января. Продажа состоялась со второй попытки — первые торги, назначенные на 20 января, были признаны несостоявшимися.

Во втором раунде актив реализовывался в формате публичного предложения по схеме голландского аукциона. Начальная цена составляла 132,265 млрд рублей, однако в ходе торгов она последовательно снижалась до цены отсечения — 66,132 млрд рублей, на которой и была зафиксирована сделка.

Альтернативным покупателем было «Внуково»

Помимо структуры Шереметьево, к торгам был допущен ещё один участник — АО «Московский международный аэропорт», дочерняя компания «Внуково». Однако, по информации источников, после достижения минимальной цены представитель «Внуково» не стал повышать ставку.

Формат торгов оказался принципиальным для «Шереметьево»: ещё до их начала компания заявляла, что готова участвовать только при условии снижения цены. Как сообщает РБК, разброс оценок стоимости «Домодедово» был значительным: от 115 млрд рублей по оценке ПСБ до существенно более низких значений, которые публично озвучивали отдельные представители бизнеса.

«Домодедово» оказалось в госсобственности ещё в 2025 году

Причиной продажи стала судебная история вокруг прежних владельцев, сообщает РБК. В начале 2025 года Генпрокуратура добилась изъятия группы компаний «Домодедово» в доход государства. Надзорное ведомство настаивало, что бенефициары аэропорта владели стратегическим активом, имея иностранное резидентство.

Суды всех инстанций поддержали позицию государства. Позднее Генпрокуратура также заявляла о пресечении попыток вывода средств бывшими владельцами. Один из них — Дмитрий Каменщик — оспаривает решение в Верховном суде, сообщают «Ведомости».

Что стоит на кону

Как отмечают эксперты, «Домодедово» обладает сильными инфраструктурными характеристиками. Аэропорт имеет возможности для расширения взлётно-посадочных полос и способен обслуживать различные типы пассажирского и грузового трафика.

Однако главный вызов для нового владельца — финансовое состояние актива. Совокупная задолженность «Домодедово» превышает 70 млрд рублей. Выручка аэропорта сокращалась на фоне падения пассажиропотока и в последние годы не превышала 30–31 млрд рублей.

Чтобы решить эту проблему, вероятнее всего собственник пойдёт по пути реструктуризации долга, резюмируют эксперты РБК.