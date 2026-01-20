«Шереметьево» может купить аэропорт «Домодедово» на аукционе

«Шереметьево» готово рассмотреть покупку аэропорта «Домодедово», но только при снижении стартовой цены на повторном аукционе. Об этом «Ведомостям» сообщил генеральный директор «Шереметьево» Михаил Василенко. По его словам, покупка связана с высокими рисками и потребует существенных инвестиций.

Главная проблема «Домодедово» — долги

В «Шереметьево» указывают: главная проблема, которая беспокоит инвесторов, — уязвимое финансовое положение аэропорта. Как отметил Михаил Василенко, объём кредитных обязательств «Домодедово» превышает 75 млрд рублей, при этом текущая выручка не обеспечивает устойчивого обслуживания долга. В связи с этим потенциальному покупателю придется вложить немало средств в развитие воздушной гавани.

Финансовая отчётность по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) за 2023 год также подтверждает негативную динамику: по итогам года аэропорт «Домодедово» показал убыток 6,8 млрд рублей. Ситуацию усугубляет затяжное снижение пассажиропотока, которое сокращает доходы и снижает инвестиционную привлекательность площадки.

Первая попытка аукциона по продаже аэропорта провалилась

Аукцион по продаже «Домодедово», который был запланирован на 20 января 2026 года, завершился безрезультатно. На участие в торгах была подана лишь одна заявка от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого (с 2023 года занимается компьютерными технологиями, торговлей и строительством) , однако она не прошла отбор. После этого конкурс был признан несостоявшимся.

Изначально государство оценило актив в 132,3 млрд рублей. Размер обязательного задатка составил 26,45 млрд рублей, что соответствует 20% от стартовой цены, а шаг торгов был установлен на уровне 1%.

Цена — ключевой фактор сделки

Партнёр NF Group Марина Малахатько в разговоре с «Ведомостями» ранее указывала, что рыночные оценки «Домодедово» начинаются примерно с 70 млрд рублей.

Аэропорт «Домодедово» готов на сделку, если цену на аукционе снизят. Это может повысить интерес к активу со стороны стратегических инвесторов, включая «Шереметьево». В компании подчёркивают, что решение об участии в торгах будет приниматься с учётом финансовой нагрузки, параметров сделки и возможной роли государства в будущей трансформации актива.

Контекст

Аэропорт «Домодедово» был передан в собственность государства 17 июня 2025 года. Основанием стало выявление иностранного контроля над структурой владения аэропортом. Его бывшие собственники — Валерий Коган и Дмитрий Каменщик — были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них гражданства других стран.