В Домодедово начались кадровые сокращения после продажи

В аэропорту Домодедово началась новая оптимизация штата после смены собственника . Как выяснил «Коммерсант», на следующий день после аукциона по продаже аэропорта руководство объявило о кадровых изменениях в подразделениях, работающих с авиакомпаниями и партнёрами. По оценкам источников, оптимизация может коснуться порядка сотни сотрудников.

В первую очередь оптимизация затронет коммерческий блок

Как сообщили «Коммерсанту» источники, изменения затронут подразделение Domodedovo Commercial Services (ООО «ДКС»), которое занимается контрактами с авиакомпаниями и партнёрами. Генеральный директор Домодедово Андрей Иванов уведомил сотрудников о решении 30 января 2026-го — на следующий день после аукциона, победителем которого стала структура Шереметьево.

По данным издания, из 130 сотрудников ДКС (133 по данным СПАРК) в новой структуре могут остаться менее половины. Остальным аккаунт-менеджерам и специалистам по продажам предложили уволиться по собственному желанию либо рассматривали вариант перевода на другие должности с сокращением ставки и потерей дохода.

Сотням сотрудников предложили уйти по собственному желанию

Некоторые источники «Коммерсанта» утверждают, что сотрудникам предлагали написать заявление об уходе, чтобы избежать увольнения по статье о несоответствии должности или дисциплинарной ответственности. Другим работникам, по словам собеседников, предлагали смену позиций внутри группы, но на менее оплачиваемые роли.

Аналогичные предложения о «добровольном уходе», как сообщают источники, ранее получили сотрудники и руководители ещё нескольких предприятий аэропорта, включая «Домодедово Кэтэринг»*Компания по производству бортового питания для пассажиров. Совокупно, по оценкам собеседников, речь идёт примерно о сотне сотрудников.

Аэропорт пересматривает модель работы аккаунт-менеджеров

В Домодедово заявили «Коммерсанту», что в аэропорту проводятся «управленческие изменения, направленные на повышение эффективности взаимодействия с авиакомпаниями». В компании подчеркнули, что формальных сокращений в Domodedovo Commercial Services не проводится.

В рамках изменений пересматривается модель работы службы аккаунт-менеджеров. В аэропорту отметили, что ранее 32 аккаунт-менеджера сопровождали деятельность 26 авиакомпаний. Сотрудники, чья работа вызывала «обоснованные претензии со стороны авиакомпаний», в новой структуре задействованы не будут.

Функции взаимодействия с авиакомпаниями перераспределяются между профильными предприятиями группы, которые непосредственно оказывают услуги перевозчикам. Вместе с функциями переводятся и квалифицированные специалисты, обладающие необходимой экспертизой. В Домодедово также подчеркнули, что изменения не затрагивают сотрудников, обеспечивающих бесперебойную и безопасную работу аэропорта.

Кадровые изменения идут с лета 2025 года

Первая волна кадровой реорганизации началась летом 2025 года, когда Домодедово возглавил Андрей Иванов после перехода аэропорта под госконтроль. Тогда был почти полностью уволен отдел методического управления численностью более 100 человек. По оценкам источников «Коммерсанта», с лета 2025 года из аэропорта ушли от 200 до 300 сотрудников.

В Домодедово заявляли, что из группы были выведены сотрудники, не готовые работать в условиях смены структуры акционеров и перехода контроля к РФ, а также устранены дублирующие и непрофильные функции. Это позволило оптимизировать управленческие процессы и сократить административные расходы.

Перевозчики уходят из Домодедово

Один из собеседников «Коммерсанта» отмечает, что сокращения были ожидаемы на фоне падения трафика. В 2025 году пассажиропоток Домодедово сократился на 11% год к году и на 35% по сравнению с 2019 годом.

Весной 2026 года, по данным издания, национальный перевозчик Бахрейна Gulf Air планирует перевести все рейсы в Шереметьево. После этого в Домодедово останется семь иностранных авиакомпаний. Крупнейшие из них — Emirates, El Al и EgyptAir. До пандемии 2020 года в аэропорту работало около 20 зарубежных перевозчиков.

Контекст

Аэропорт Домодедово был продан 29 января 2026 года. Новым владельцем активов группы стала структура аэропорта «Шереметьево», сообщал РБК со ссылкой на источники. Победителем торгов признано ООО «Перспектива», на 100% принадлежащее АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Сделка прошла со второй попытки и с крупным дисконтом. В ходе повторных торгов стоимость актива снизилась почти вдвое — с 132,265 млрд до 66,132 млрд рублей. Продажа проходила в формате публичного предложения по схеме голландского аукциона. Помимо структуры Шереметьево, к торгам была допущена дочерняя компания аэропорта «Внуково», но после достижения минимальной цены она не стала повышать ставку.