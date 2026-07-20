FIFA заработала рекордные $15 млрд на ЧМ–2026 — вдвое больше, чем на предыдущем турнире

Доходы FIFA за четырёхлетний цикл 2023–2026 годов превысят $15 млрд — это абсолютный рекорд в истории организации, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление президента FIFA Джанни Инфантино. В предыдущем цикле 2019–2022 годов доходы FIFA составили вдвое меньше — $7,57 млрд.

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Основной доход принесли продажи билетов и VIP-пакетов

Значительную часть доходов принесли продажи билетов и VIP-пакетов. В этом году на ЧМ-26 FIFA впервые использовала динамическое ценообразование — цены на билеты менялись в зависимости от спроса, наличия и популярности мероприятия. Из-за этого стоимость билетов на официальной платформе перепродажи FIFA сильно выросла. Кроме того, FIFA взимала комиссию в размере 15% как с покупателя, так и с продавца.

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Накануне финального матча между Испанией и Аргентиной на портале FIFA всё ещё были доступны VIP-пакеты. Билеты в «трофейную ложу» продавались по $34 500 за место.

ФИФА направит рекордные $2,7 млрд на развитие национальных футбольных ассоциаций

Перед финалом ЧМ–2026 президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что доходы турнира направят на развитие футбола по всему миру. Программа FIFA Forward, которая финансирует проекты национальных ассоциаций, в цикле 2027–2030 годов получит рекордные $2,7 млрд — это в восемь раз больше, чем при её запуске десять лет назад.

По словам Инфантино, за время его президентства FIFA уже инвестировала в развитие мирового футбола $5,1 млрд. Он также сообщил, что более 200 национальных ассоциаций готовы поддержать его на предстоящих выборах главы организации, и подтвердил планы обсудить возможное расширение чемпионата мира с 48 до 64 сборных.

Контекст

В 2026 году чемпионат мира впервые прошёл в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир собрал рекордное количество участников — 48 команд вместо привычных 32. Финал между Испанией и Аргентиной состоялся 19 июля на стадионе в Нью-Джерси.

Пять крупнейших спонсорских контрактов ЧМ-2026: кто сможет окупить вложения Aramco, Adidas, Visa, Coca-Cola, Hyundai и Kia — сколько бренды из верхнего спонсорского эшелона FIFA платят за футбол и как собираются вернуть эти деньги Читайте также

Рекордную выручку FIFA обеспечили не только продажи билетов и VIP-пакетов, но и спонсорские контракты с крупнейшими мировыми брендами, среди которых Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Visa, Lenovo, Qatar Airways и другие.

По оценкам отраслевых изданий, сделка с Adidas может принести около $800 млн за 15 лет, Coca-Cola — около $400 млн за семь лет.