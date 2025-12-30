Онлайн-кинотеатры в России: на чём зарабатывали в 2025 году и какие планы на 2026-й

В первом полугодии 2025-го цены на подписки онлайн-кинотеатров в России выросли: Okko подорожал на 50%, «Кинопоиск» — на 33%, Premier — на 33%, Kion — на 20%, Wink — на 17%. Также, по данным Telecom Daily, суммарная выручка российских видеосервисов за 6 месяцев достигла 73,6 млрд руб., что на 45% больше по сравнению с 2024-м. Под занавес года решили вместе с онлайн-кинотеатрами разобраться, чем живёт и дышит индустрия, зафиксировать главные тренды и драйверы роста 2025-го и узнать о планах на 2026-й.

Расстановка сил на рынке онлайн-кинотеатров в 2025 году

По данным Telecom Daily за первое полугодие 2025 года (самые актуальные на момент публикации материала), львиную долю выручки (70,7 млрд руб.) принёс онлайн-кинотеатрам сегмент платной подписки (sVoD), а рекламный сегмент (aVoD) — лишь около 4% (2,9 млрд руб.). При этом выручка от лицензирования контента и партнёрских проектов за полгода сократилась на 11% — до 10,2 млрд руб.

По доле рынка по выручке в I полугодии 2025 TelecomDaily давал такой расклад: 7 крупнейших сервисов заняли ≈98% рынка в денежном выражении. Места распределились следующим образом:

«Кинопоиск» — 33,9%

Okko — 17%,

«Иви» — 16,3%

Wink — 14,1%

START — 6,5%

Kion — 5,8%

PREMIER — 4,4%

При этом выручка от лицензирования контента и партнёрских проектов за полгода сократилась на 11% — до 10,2 млрд руб. В этом сегменте лидируют: «Кинопоиск» (29,3%), «Иви» (27,8%), Amediateka (15,8%).

Альтернативную оценку привела исследовательская компания ТМТ Консалтинг: согласно их данным (08.08.2025), объём рынка легальных онлайн-кинотеатров в январе — июне 2025 года вырос на 40% год к году и составил 78,2 млрд руб.

По данным ТМТ Консалтинг, доля рынка по выручке в I полугодии 2025 распределилась следующим образом:

«Кинопоиск» — ≈32% рынка (рост выручки на +45% год к году)

Okko — ≈17% рынка (выручка выросла в 2 раза)

«Иви» — ≈16% рынка (+38% год к году)

Wink — ≈13% рынка

START — ≈6% рынка

Kion — ≈5% рынка

Кинопоиск

Под занавес 2025-го стало известно, что Кинопоиск перепридумали и пересобрали как платформу. Она создана, чтобы соединить аудиторию, производителей и стриминги в одном месте. Раньше, как объясняют в Кинопоиске, цель была простой: чтобы подписчик находил и смотрел лучший для себя контент внутри онлайн-кинотеатра — и под это сервис «собирал» витрину и работал с тайтлами. Сейчас логика та же — помочь человеку найти «самое главное и интересное», — но границы расширились: нужный контент может быть и за пределами самого онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Ключевой принцип — чтобы пользователь дошёл до любимого контента с минимальным количеством препятствий.

По данным сервиса, 43% аудитории Кинопоиска интересуются проектами других стримингов. При этом далеко не все из этих 43% в итоге становятся подписчиками сторонних стримингов или вообще доходят до просмотра — часть «теряется» по пути из-за разных препятствий. Чтобы этих барьеров стало меньше, Кинопоиск запустил два новых типа партнёрств, которые дают возможность напрямую работать с аудиторией Кинопоиска, продвигать свои проекты через инструменты платформы и получать аналитику через личные кабинеты.

Первый — это продажа подписок партнёрских стримингов прямо на Кинопоиске. На карточках фильмов и сериалов, которых нет в библиотеке Кинопоиска, но которые доступны у партнёров, появляется специальная кнопка: пользователь может купить подписку и сразу перейти к просмотру контента в приложении или на сайте этого стриминга.

Первым партнёром в такой модели стал Ivi: в сентябре 2025 года на Кинопоиске запустили продажу подписки Ivi более чем на тысяче карточек фильмов и сериалов. Вторым партнёром в этой же модели в декабре 2025 года стал онлайн-кинотеатр Kion. В самом Кинопоиске отмечают, что они работают с другими стримингами по модели revenue share: условия со всеми разные, но суть одна — партнёр получает свой процент.

У этой модели есть и следующий уровень — когда партнёр передаёт свой контент для просмотра непосредственно на Кинопоиске. Для пользователя это означает единый интерфейс и единый опыт, а для партнёра — возможность получить собственную витрину внутри сервиса. Такая витрина нужна, чтобы накапливать собственную аудиторию на Кинопоиске, а затем работать с ней через промомеханики платформы: продвигать кинотеатральные релизы, телевизионные премьеры и запуск контента в стримингах.

По словам директора по контенту Кинопоиска Николая Буца, Амедиатека начала продавать подписки на Кинопоиске, когда это ещё не было мейнстримом, а подписки Start появились на платформе в декабре 2024 года.

Второй тип партнёрства в большей степени касается телеканалов. Он предполагает публикацию контента на Кинопоиске и в подписке «Плюс» с разделением доходов в зависимости от успеха проектов на платформе. При этом у партнёров также появляется собственная витрина. В рамках этой модели на Кинопоиске уже запущены витрины Первого канала и ТНТ, а в ближайшее время появится и витрина НТВ. Кроме того, в декабре на Кинопоиске должна появиться витрина медиаплатформы «Смотрим» с хитовыми сериалами телеканала «Россия 1».

По словам директора по контенту Кинопоиска Николая Буца, сотрудничество с Первым каналом давнее, тёплое и долгосрочное, а партнёрство с ТНТ началось во второй половине 2024 года и развивается особенно активно: за это время выходили как новогодние, так и неновогодние фильмы, а также сериал, приуроченный к 3 сентября.

В целом, как резюмирует Буц, новая модель партнёрства охватывает сразу несколько направлений: дистрибуцию подписок, публикацию контента в подписке «Плюс», а также создание и распространение новых FAST-TV-каналов с уникальным контентом.

Директор Яндекса по работе с индустрией Ксения Болецкая говорит, что за несколько лет Кинопоиск выстроил партнёрства так, что ему доверяют контент почти все крупнейшие телеканалы России и практически все крупнейшие стриминги. По её словам, с частью партнёров сервис работает в режиме «второго экрана»: сначала сериал или фильм выходит на «родном» стриминге или телеканале, а спустя время появляется на Кинопоиске — и это устраивает обе стороны, потому что контент всё равно находит зрителя, а площадка-партнёр получает дополнительную аудиторию. При этом она отмечает, что с большей частью партнёров Кинопоиск уже работает по модели одновременного релиза — контент выходит у них и на Кинопоиске одновременно.

«В 2003 году Кинопоиск запускался как энциклопедия о мире кино, чтобы люди могли легко выбрать фильм на вечер. Мы по-прежнему верны этой миссии, это по-прежнему находится в нашей ДНК. Для пользователей мы хотим построить из Кинопоиска единый центр управления своим просмотром, а индустрии дать больше эффективных инструментов контакта с этой аудиторией», — отметил Владимир Черных, директор по маркетингу Кинопоиска.

За год один подписчик в среднем посмотрел 36 фильмов и сериалов, 15 спортивных трансляций и зашёл на 16 телеканалов. Все эти показатели выросли по сравнению с прошлым годом, а сильнее всего прибавили именно спорт и телеканалы. Сейчас подписчик в среднем в месяц проводит за смотрением Кинопоиска 11 дней в месяц. В планах платформы — стать для пользователя ежедневным сценарием.

«И если мы как платформа сделаем свою работу хорошо, по-настоящему хорошо, и пользователь находит всё чаще то, что ему нравится, и он действительно доволен тем, что он посмотрел, то, помимо пользования всех платформ, начинает следом расти и смотрение в других средах, на других площадках, и тогда получается такой кумулятивный эффект для всей индустрии», — отмечает директор Яндекса по работе с индустрией Ксения Болецкая.

Она объясняет, что Кинопоиск рассчитывают на кумулятивный эффект за счёт масштаба платформы: по их данным, она собирает 60 млн пользователей в месяц, то есть фактически почти всю аудиторию России, которая регулярно интересуется кино и сериалами, и поэтому остаётся крупнейшей площадкой в этой категории. В среднем за месяц 18 млн подписчиков смотрят на сервисе фильмы, сериалы, шоу, спорт и телеканалы. Кинопоиск в этом году впервые раскрывает динамику роста: платформа прибавляет 20% в год, а онлайн-кинотеатр растёт почти на 30% в год.

По словам директора Яндекса по работе с индустрией Ксении Болецкой, тренд прошлого года сохраняется: темпы привлечения новых подписчиков снижаются, и онлайн-кинотеатры всё больше смещают фокус с роста базы на рост потребления — чтобы уже подписанные зрители смотрели контент чаще и в большем объёме.

Также она фиксирует наметившийся ранее тренд: 2025 год стал первым, когда на Кинопоиске аудитория сериалов обогнала аудиторию фильмов именно по проникновению — то есть по охвату зрителей, а не по часам просмотра. При этом Болецкая уточняет: если бы сравнение вели по времени смотрения, такой перелом, вероятно, случился бы раньше, но в 2025-м он впервые зафиксирован именно в этом измерении. Причину происходящего объясняют довольно прямолинейно: сериалов выпускается больше и продвигаются они заметно активнее, поэтому они быстрее перехватывают массовое внимание.

Доля российского контента вышла на плато: она прибавила всего 1% по сравнению с прошлым годом — 88% в 2025-м против 87% в 2024-м. И впервые снизилась доля российских фильмов: с 71% в 2024-м до 69% в 2025-м. При этом доля российских сериалов за год выросла с 78 до 81%.

Трансформация в платформу не меняет планов Кинопоиска по производству собственных проектов: он продолжит делать оригинальные тайтлы и развивать крупные франшизы, в том числе «Мажора», «Триггер», «Беспринципных», «Метод».

«Считаем, что для развития индустрии важны и хорошие идеи, и классный пользовательский опыт. И только благодаря этому может развиваться наш рынок, только благодаря этому могут реализовываться новые идеи, только благодаря этому могут развиваться таланты. И мы уже движемся в этом направлении и предлагаем вам двигаться вместе с нами вместе на Кинопоиске», — резюмирует директор по контенту Кинопоиска Николай Буц.

Директор Яндекса по работе с индустрией Ксения Болецкая рассказала Russian Business, что после анонса платформенной модели Кинопоиска они уже фиксируют ощутимый эффект для рынка. Более того, сразу после презентации к ним прилетела куча хороших отзывов — вплоть до «вы реально совершили революцию».

«Есть […] мировой тренд про несколько подписок на одну семью или даже на одного человека. И на некоторых рынках доходит до четырёх подписок на одно домохозяйство», — отметил Александр Дунаевский, руководитель Кинопоиска.

Что получит пользователь от трансформации Кинопоиска?

Покупка подписок других стримингов прямо на Кинопоиске — можно оформить подписку на партнёрские сервисы с карточки фильма или сериала и сразу перейти к просмотру у партнёра.

— можно оформить подписку на партнёрские сервисы с карточки фильма или сериала и сразу перейти к просмотру у партнёра. Доступ к партнёрскому контенту в одном интерфейсе — в моделях расширенного партнёрства контент других стримингов и телеканалов можно смотреть непосредственно на Кинопоиске, без смены приложения.

— в моделях расширенного партнёрства контент других стримингов и телеканалов можно смотреть непосредственно на Кинопоиске, без смены приложения. Кросс-стриминговые рекомендации на главной — блок «Что смотреть на стримингах и в кино» под сервисы и телеканалы, которые пользователь реально смотрит.

— блок «Что смотреть на стримингах и в кино» под сервисы и телеканалы, которые пользователь реально смотрит. Видеолента «Что смотреть» в приложении — трейлеры премьер с учётом подписок и вкусов пользователя; из трейлера — сразу к просмотру на Кинопоиске или у партнёра либо в «Буду смотреть».

— трейлеры премьер с учётом подписок и вкусов пользователя; из трейлера — сразу к просмотру на Кинопоиске или у партнёра либо в «Буду смотреть». Витрины телеканалов и стримингов — пользователь видит отдельные разделы Первого канала, ТНТ, в ближайшее время НТВ, а также «Смотрим» с сериалами «России 1».

— пользователь видит отдельные разделы Первого канала, ТНТ, в ближайшее время НТВ, а также «Смотрим» с сериалами «России 1». Одновременные релизы — значительная часть контента выходит на Кинопоиске одновременно с «родными» стримингами и телеканалами, а не с задержкой.

— значительная часть контента выходит на Кинопоиске одновременно с «родными» стримингами и телеканалами, а не с задержкой. Больше выбора без дополнительных подписок «наугад» — пользователь понимает, где именно доступен интересующий контент и на каких условиях.

— пользователь понимает, где именно доступен интересующий контент и на каких условиях. Рейтинги друзей везде — оценки друзей доступны в мобайле, вебе и на ТВ и усиливают рекомендации — видно, как друзья оценили фильмы на витрине и в «Буду смотреть».

— оценки друзей доступны в мобайле, вебе и на ТВ и усиливают рекомендации — видно, как друзья оценили фильмы на витрине и в «Буду смотреть». Верифицированные лидеры мнений — до конца года появятся профили с «галочкой»; на презентации показали первых 50 (включая Илью Куликова, Фёдора, Бондарчука, Александра Овечкина и др.).

— до конца года появятся профили с «галочкой»; на презентации показали первых 50 (включая Илью Куликова, Фёдора, Бондарчука, Александра Овечкина и др.). ИИ-персонализация Alice AI — скоро витрина и страницы тайтлов будут подстраиваться под пользователя; появится персональная рецензия и персональный аргумент (фраза друга пользователя о том или ином проекте) под постером.

— скоро витрина и страницы тайтлов будут подстраиваться под пользователя; появится персональная рецензия и персональный аргумент (фраза друга пользователя о том или ином проекте) под постером. ИИ-ассистент Алиса AI — в 2026 году заработает диалоговый ассистент в чате со специальными функциями для зрителей.

Базовая подписка «Яндекс Плюс» (с Кинопоиском)

Что входит: Кинопоиск без рекламы + Яндекс Музыка + Яндекс Книги

Пользователи: до 4 человек, до 10 устройств

Цена в 2025 году: 399 ₽/мес (цена после повышения с 1 октября 2024 года), 449 ₽/мес (цена после повышения с 1 декабря 2025 года); 3490 ₽/год.

Расширенная подписка «Плюс с Амедиатекой и START»

Что входит: всё из базового «Плюса» + каталоги Amediateka и START

Пользователи: до 4 аккаунтов, до 10 устройств

Цена в 2025 году: 799 ₽/мес, 5299 ₽/год

Цена базовой месячной подписки с 299 ₽ в начале 2024 года к концу 2025 года выросла примерно на 50%. Цена расширенной месячной подписки в декабре 2024 года выросла с 699 до 799 ₽ после добавления START.

Но сейчас «средний чек» пользователя на Кинопоиске — стоимость годовой подписки, а годовые тарифы в 2025 году не пересматривались.

После трансформации онлайн-кинотеатра в платформу вопрос, который витает в воздухе: поднимется ли цена на подписку в 2026 году? Кинопоиск не комментирует этот вопрос.

«В этом году сразу несколько игроков подняли цены. И вполне вероятно, что мы увидим в следующем году продолжение этого эффекта. Потому что, конечно же, рост цен у онлайн-кинотеатров происходит сейчас заметно ниже инфляции. И онлайн-кинотеатры, когда поднимают цены, скорее стараются для пользователей что-то добавить — добавить какие-то новые возможности, какие-то новые функциональности, чтобы пользователи не чувствовали, что им на пустом месте поднимают цены», — поделилась Ксения Болецкая, директор Яндекса по работе с индустрией, в беседе с Russian Business.

PREMIER

По словам генерального директора Виктории Михно, PREMIER вместе со всем рынком перестроился на новую контентную стратегию и больше ориентируется на качество в коллаборации с партнёрами, нежели на количество контента.

«Мы делаем ставку на большие кросс-жанровые проекты-события, в успехе которых уверены», — подчёркивает Виктория Михно.

Она отмечает, что сегодня ключевой драйвер рынка — не количество оригинального контента, а модели партнёрства и сопродукции. Совместные проекты с телеканалами и студиями позволяют создавать более масштабные и качественные сериалы при оптимальных затратах. Это новая эффективная модель, которая и обеспечивает рост выручки.

По мнению Виктории Михно, в 2026 году главной точкой роста останется качественный контент и удержание пользователя, а также работа с лояльностью зрителя.

«В 2026 году лидерство будет у тех, кто сможет ещё более эффективно подбирать контент под потребность зрителя, персонализировать свою платформу, поскольку с каждым годом зрители становятся все торопливее и хотят как можно скорее получить идеальное попадание в свои желания без долгих поисков. Также успех будет зависеть от качества контента — мы с коллегами по рынку поставили для себя высокую планку, теперь должны удерживать её и становиться лучше. Истории должны стать ещё более захватывающими, картинка — эффектнее, сценарии — глубже», — резюмирует генеральный директор PREMIER Виктория Михно.

Она отмечает, что основная работа по удержанию строится на двух китах: работе с сегментами и качественном продукте и системе рекомендаций.

«Мы чётко знаем свою аудиторию и регулярно обеспечиваем пользователя контентом по вкусу. Так, например, основные наши жанры — детективы, мелодрамы, комедии. Мы строим наше программирование таким образом, чтобы на сервисе регулярно появлялись новинки этих жанровых сегментов», — объясняет Виктория Михно.

Среди самых популярных проектов PREMIER 2025 года — комедия «Олдскул» про математичку старой закалки (более 30 млн на PREMIER и START), «Подслушано в Рыбинске» о журналисте региональной газеты, который получает дар видеть будущее, комедийный сериал «Няня Оксана», военная драма «Таганрог». Все эти проекты долгое время держались в топе Кинопоиск Про и получили большое количество просмотров на платформе. Помимо этого, зрители по-прежнему приходят на старые хиты: «Мир! Дружба! Жвачка!», «Реальные пацаны», «Жуки», «Полицейский с Рублёвки», «Полярный», «Патриот».

«Российский контент год к году растёт в качестве, становится глубже и интереснее. Отечественный зритель уже привык следить за российским контентом, ждёт новинок и обсуждает их с друзьями и близкими. Поэтому в среднем подписан на несколько платформ», — отмечает тренд генеральный директор PREMIER Виктория Михно.

По её словам, просмотр стримингов по подписке на больших экранах также становится частью жизни пользователей. Это трансформированное телевизионное смотрение, когда формат в целом сохранился, но теперь зритель не зависит от сетки.

Что ждёт пользователя на PREMIER в 2026 году?

В 2026 году PREMIER также продолжит производить собственный качественный оригинальный контент и будет сотрудничать с нашими партнёрами по рынку.

Среди громких проектов, которые уже были анонсированы на презентации сезона, — продолжение «Подслушано в...» с Тимофеем Трибунцевым, второй сезон всеми любимого «Олдскула» и многие другие.

Также в процессе съёмок уже находится героическая драма, основанная на реальных событиях, — «Истребители», драма с элементом комедии «Нефть» с внушительным кастом (Антон Васильев, Иван Добронравов, Елена Николаева, Александр Горбатов, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Роза Хайруллина), комедийный сериал «Дальнобойщица» и ряд других проектов.

Подписка PREMIER

Что входит: полный доступ ко всему каталогу PREMIER без рекламы, включая фильмы, сериалы, шоу и прямые эфиры телеканалов холдинга (ТНТ, ТВ3, Пятница!, НТВ и др.).

Пользователи: до 5 профилей на одном аккаунте, поддержка всех устройств (веб, мобильные, Smart TV).

Цена в 2025 году: 399 ₽/мес, 699 ₽ за 3 месяца (≈233 ₽/мес), 1799 ₽/год (≈149 ₽/мес).

В 2024 году подписка стоила 299 ₽/мес (для новых пользователей до сентября 2024 года) и 1799 ₽/год. Таким образом, в 2025 году подписка подорожала на 33% по месячному тарифу, но годовая стоимость осталась прежней. При этом в подписку добавили доступ к премиум-контенту RUTUBE без доплаты.

Комментариев по поводу того, планируют ли поднимать стоимость подписки в 2026 году, в PREMIER не дают.

КИОН

Пока КИОН делится результатами только за первое полугодие 2025-го. И они наблюдают устойчивый рост как по аудитории, так и по вовлечённости пользователей. В первом квартале число смотрящих пользователей выросло на 14% год к году, во втором — на 19%, а среднее количество часов просмотра на пользователя увеличилось на 46% в первом квартале и на 33% — во втором.

Темпы роста выручки КИОН в первом полугодии 2025 года сформированы двумя ключевыми драйверами: подпиской и продажей контента.

«Мы показываем уверенный рост по доходам от пользователей: база подписчиков расширяется, а вовлечённость остаётся высокой. Выручка увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — делятся в КИОН.

А также отмечают, что укрепляют кросс-платформенность сервисов «КИОН», «КИОН Строки» и «КИОН Музыка» для удобства пользователя.

«Пользователи ожидают от стримингов больше, чем просто доступ к фильму или сериалу, — это стабильный и безопасный сервис, удобный интерфейс на всех устройствах, детские профили и рекомендации. Нельзя сказать, что пиратства стало меньше, но тот факт, что растёт количество людей, которые предпочитают пользоваться стримингами и официальными сервисами, является очевидным», — считают в КИОН.

В сервисе уверены, что свою роль в росте сыграли и оригинальные премьеры. В 2025 году у КИОН вышли такие ориджиналсы, как «Актёрище», «Жизнь по вызову. Фильм», «Виноград», «Бар „Один звонок“», «Тоннель», которые стали драйверами дополнительного притока аудитории. Сам сервис оценивает их как сильные. И сейчас у КИОН в разработке и производстве находится более ста оригинальных фильмов.

Но в сервисе делают ставку не только на собственные оригинальные проекты. В КИОН отмечают, что им важно всестороннее расширение библиотеки, чтобы каждый зритель находил контент под своё настроение и интересы. Поэтому развивают каталог в разных направлениях: мировые хиты, азиатские новинки и локальные тайтлы. Такой подход позволяет сочетать узнаваемость с новизной и поддерживать интерес разной аудитории, считают в КИОН. Например, в рамках этой стратегии запустили рубрику «Кино на выходные», поскольку именно по выходным просмотры полнометражных фильмов растут на 34% относительно будних дней.

«Рынок онлайн-кинотеатров продолжает активно развиваться, и мы видим, что в ближайшие годы на нём сохранится конкурентная среда. У игроков разные технологические модели, подходы к производству оригинального контента и способы взаимодействия с аудиторией. Именно это разнообразие и поддерживает здоровую динамику развития», — считают в КИОН.

При этом, по их мнению, отрасль постепенно движется в сторону более плотного сотрудничества: растёт стоимость производства и закупки контента, аудитория становится более требовательной к удобству и к качеству сервиса. В таких условиях бандл-подписки и партнёрские интеграции являются перспективными инструментами развития. Они позволяют объединять сильные стороны сервисов и предлагать пользователю больше ценности в рамках привычного опыта.

КИОН — пока единственный из российских кинотеатров, который прокомментировал своё партнёрство с Кинопоиском.

«Запуск партнёрской интеграции КИОН и Кинопоиска является примером того, как крупные экосистемы могут усиливать друг друга. Пользователь получает возможность оформить подписку КИОН прямо на Кинопоиске через знакомые платёжные инструменты и единый личный кабинет, а контент становится доступен в один клик из интерфейсов энциклопедии. При этом каждая платформа сохраняет собственную редакционную политику и самостоятельное формирование каталога. Такой формат сотрудничества создаёт дополнительную ценность для зрителей и ускоряет развитие индустрии: аудитория получает больше качественного контента и удобство в выборе, а рынок — новые точки роста и более устойчивую модель взаимодействия», — считают в КИОН.

Что ждёт пользователя на КИОН в 2026 году?

Релизы ведущих российских и международных студий в рубрике «Кино на выходные».

Контент для детей как отдельное направление. В КИОН перезапустили полноценный детский профиль и существенно пополнили библиотеку современной анимацией.

В 2025 году КИОН пополнился большой подборкой культовых фильмов: от голливудской классики до европейских и южнокорейских хитов. Пользователю доступны проверенные временем истории и яркие современные картины

Подписка KION

Что входит: доступ ко всему каталогу KION без рекламы, включая фильмы, сериалы, оригинальные проекты, более 200 телеканалов, а также сервисы KION Музыка и KION Строки (книги, аудиокниги); детский профиль, облачное хранилище, кэшбэк и привилегии MTS Premium.

Пользователи: до 5 устройств на одном аккаунте, поддержка всех платформ (веб, мобильные, Smart TV).

Цена в 2025 году: 299 ₽/мес, 699 ₽ за 3 месяца (≈233 ₽/мес), 1990 ₽/год (≈166 ₽/мес); для новых пользователей — 999 ₽/год на первый год.

В 2024 году подписка стоила: 349 ₽/мес и ≈2450 ₽/год. Таким образом, в 2025 году месячная цена снизилась на 14%, годовая стоимость при продлении выросла на 22%. В подписке остались все ключевые медиасервисы, но пакет Ozon Premium, доступный ранее в акциях, исключён.

Комментариев по поводу того, планируют ли поднимать стоимость подписки в 2026 году, в КИОН не дают.

Okko

В 2025 году онлайн-кинотеатр Okko фиксирует у себя рост базы подписчиков и времени смотрения. Среднемесячная база прибавила 48% год к году, а общее время просмотра — 81%. В Okko объясняют этот рывок ставкой на оригинальные сериалы и спортивные трансляции — именно они принесли 58% новых подписок и усилили позиционирование сервиса как «центра впечатлений» для всей семьи.

Эта стратегия отразилась и в потреблении оригинального контента: время его смотрения выросло на 53% за год. Самыми популярными сериалами стали собственные проекты Okko — «Аутсорс», «Урок», «Как приручить лису», «Лихие 2» и «Волшебный участок 2». Выход новых сезонов «Лихих» и «Волшебного участка» не только подогрел интерес к франшизам, но и привёл новую аудиторию: после премьер продолжений первые сезоны стали смотреть на 20% чаще. Ключевым драйвером привлечения подписчиков среди оригиналов стал сериал «Аутсорс».

Параллельно Okko усилил персонализацию: сценарии рекомендаций дали +94% ко времени смотрения из рекомендаций. Детский профиль вырос вдвое (+105% среднемесячно) — за счёт расширения медиатеки, обновлённого интерфейса и рекомендаций; сервис представил маскота БубOkko, запустил детский телеканал и активизировался в Беларуси, включая показ ключевых спортивных турниров.

Самую высокую динамику показал спорт: число зрителей спортивного контента выросло в три раза (+186% среднемесячно), время смотрения линейных каналов — в пять раз (+404%), их аудитория — на 69%. Количество спортивных трансляций увеличилось в 1,5 раза, а просмотры прямых эфиров на одного пользователя — на 117%.

Главными драйверами зрительского интереса стали Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Лига наций УЕФА, Клубный чемпионат мира ФИФА и европейская квалификация к чемпионату мира 2026 года. Помимо футбола — традиционного лидера по аудитории, — пользователи активно смотрели единоборства, баскетбол, киберспорт, велоспорт и зимние виды спорта.

Самый заметный скачок по времени просмотра показал баскетбол — за счёт добавления крупных турниров, включая Евробаскет и квалификацию к ЧМ-2026. В 2025 году Okko расширил спортивную сетку новыми дисциплинами — велоспортом, лёгкой атлетикой, лыжными видами спорта и сноубордом. Среди самых популярных нефутбольных турниров оказались баскетбольная Евролига, MMA-турниры PFL, велогонки UCI и киберспортивные турниры ESL, а лидером по количеству зрителей стала трансляция шоссейной велогонки Critérium du Dauphiné.

Что ждёт пользователя на Okko в 2026 году?

Оригинальный контент и развитие франшиз

Персональные рекомендации

Сильное детское направление

Масштабный спорт — трансляции топовых турниров и новых дисциплин

В рубрике «Кино на выходные» — сочетание мировых хитов, азиатских новинок и локальных тайтлов

Подписка Okko

Что входит: доступ к каталогу Okko без рекламы, включая фильмы, сериалы, мультфильмы, спортивные трансляции, прямые эфиры телеканалов; отдельный детский профиль с 30 000+ единиц контента; офлайн-доступ и кросс-устройства.

Пользователи: до 5 устройств на одном аккаунте, поддержка всех платформ (веб, мобильные, Smart TV, Xbox).

Цена в 2025 году: 299 ₽/мес (стандарт), 2999 ₽/год (≈250 ₽/мес); для новых пользователей — 1 ₽ за первый месяц, затем 199 ₽, далее — 399 ₽/мес. Подписка Okko Премиум с Amediateka и START — 799 ₽/мес.

В 2024 году подписка стоила: 199 ₽/мес и ≈2390 ₽/год. В 2025 году базовая цена выросла на 50%, годовая стоимость увеличилась примерно на 25%. Каталог расширился за счёт спорта, франшиз и партнёрских библиотек.

Комментариев по поводу того, планируют ли поднимать стоимость подписки в 2026 году, в Okko не дают.

START

В ответ на запрос Russian Business прокомментировать результаты 2025-го, назвать самые успешные проекты года, оценить ситуацию на рынке, зафиксировать тренды уходящего года в индустрии и поделиться планами-прогнозами на 2026-й (всего было направлено 17 вопросов) START поделился комментарием генерального директора Ильи Алекссева:

— За 2025 год мы выпустили 16 сериалов и 7 фильмов, многие из них стали событийными: среди них как новые контентные бренды, так и продолжение успешных франшиз. В топ-3 по количеству уникальных зрителей вошли сериал «Лихие» (OKKO, START), «Дети перемен» (START, WINK), продолжение которого выйдет уже в январе 2026 года, и «Подслушано в Рыбинске» (PREMIER, START).

Наши сериалы также вошли в топ-10 самых просматриваемых и любимых сериалов 2025 года, согласно внешнему опросу зрителей: «Папины Дочки. Новые», «Олдскул», «Лихие», «Хутор», «Хирург», «Подслушано в Рыбинске». Cамым популярным сериалом года зрители назвали «Олдскул», который мы уже продлили на второй и третий сезоны!

Отмечу нейрокомедию «Феофан» — наша команда первыми в России создала сериал, где все герои созданы при помощи искусственного интеллекта. Этот проект стал прорывом для отечественного ИИ-контента, мы запустили её как эксперимент, а в итоге сделали событие. Специально к новогодним праздникам мы выпустим продолжение «Новогодний Феофан. Нейропраздник к нам приходит». Первые две серии новогодней части откроют праздничный марафон и будут эксклюзивно доступны на START c 31 декабря.

Подписка START

Что входит: доступ ко всему каталогу платформы без рекламы — российские фильмы и сериалы, эксклюзивы и оригинальные проекты START, в том числе премьеры.

Пользователи: до 5 профилей на одном аккаунте, поддержка всех устройств (веб, мобильные, Smart TV).

Цена в 2025 году: 299 ₽/мес, 699 ₽ за 3 месяца (≈233 ₽/мес), 1799 ₽/год (≈149 ₽/мес).

В 2024 году подписка стоила 299 ₽/мес и 1799 ₽/год. В 2025 году стоимость не изменилась, при этом каталог регулярно пополняется новыми премьерами и оригинальными проектами START.

Подписка доступна отдельно и как часть расширенного тарифа «Яндекс Плюс с Амедиатекой и START», который в 2025 году стоит 799 ₽/мес и 5299 ₽/год (≈442 ₽/мес). Цена выросла в декабре 2024 года, когда в подписку добавили START. До этого тариф назывался просто «Плюс с Амедиатекой» и стоил 699 ₽/мес.

Комментариев по поводу того, планируют ли поднимать стоимость подписки в 2026 году, в START не дают.

Онлайн-кинотеатры IVI и Wink в ответ на запрос Russian Business вообще отказались от комментариев.

Подписка IVI

Что входит: доступ ко всему каталогу IVI без рекламы — фильмы, сериалы, мультфильмы, включая эксклюзивы и премьеры, а также подборки редакции и тематические коллекции.

Пользователи: до 5 устройств на одном аккаунте, одновременный просмотр — до 2 экранов, поддержка всех платформ (веб, мобильные, Smart TV, приставки).

Цена в 2025 году: 399 ₽/мес, 999 ₽ за 3 месяца (≈333 ₽/мес), 2999 ₽/год (≈250 ₽/мес).

В 2024 году подписка стоила 399 ₽/мес и 2999 ₽/год. В 2025 году цены не менялись.

IVI также участвует в партнёрской модели: оформить подписку можно прямо через Кинопоиск (с осени 2025 года), сохраняя доступ к каталогу IVI в один клик.

Подписка Wink

Что входит: полный доступ к каталогу Wink — более 50 000 фильмов и сериалов, включая эксклюзивные проекты Wink Originals, а также более 240 ТВ-каналов. В подписку «Всё в одном» также входят музыкальный и книжный сервисы (Wink Музыка и Wink Книги) без доплаты.

Пользователи: до 5 устройств на одном аккаунте, поддержка всех платформ (веб, мобильные, Smart TV).

Цена в 2025 году: 399 ₽/мес, 2999 ₽/год (≈250 ₽/мес). Пробный период 7–30 дней. Отдельная подписка для детей — 199 ₽/мес или 1390 ₽/год.

В 2024 году подписка стоила: 299–349 ₽/мес и 2490 ₽/год. Таким образом, к концу 2025 года тариф вырос примерно на 30–33% по месячной оплате. Годовая подписка Wink в 2024 году стоила 2490 ₽, то есть в 2025-м подорожала примерно на 20%.

Подписка Wink доступна отдельно и включена в тарифы Ростелекома и Tele2. В 2025 году базовый тариф Ростелекома «Всё в одном» стоит 399 ₽/мес или 1999 ₽/год при годовой оплате. В составе некоторых пакетов Ростелекома — от 150 ₽/мес. У Tele2 доступ к Wink без доплаты включён в тарифы «Мой разговор», «Мой онлайн+» и другие. Также доступны расширенные подписки: Wink 5 в 1 с more.tv, START, viju+ и ТВ за 599 ₽/мес у Ростелекома, а у Tele2 — мультисервисный пакет MiXX Neo за 499 ₽/мес.