Строительная отрасль вошла в «зону кризиса»: эксперты прогнозируют заморозку проектов и уход части игроков с рынка

Строительная отрасль в России входит в «зону острого кризиса», который может затянуться на 2-3 года, пишут «Известия». Общий долг строительных компаний почти в пять раз превышает их прибыль. Эксперты Russian Business указывают, что массовый сегмент жилья уже столкнулся с резким охлаждением спроса. В ближайшие годы рынок могут покинуть небольшие девелоперы, однако аналитики не ожидают повторения кризисов 2008 и 2014 годов.

Строительная отрасль ушла в минус после краткого оживления

Инвестиционная активность в начале 2026 года начала снижаться, пишут «Известия» со ссылкой на доклад доклад Центра макроэкономического анализа. Аналитики ЦМАКП допускают, что часть сокращения вложений может быть связана с необычно холодной зимой в европейской части России, однако даже без учёта сезонного фактора уровень вложений они называют «очень низким».

Сильнее всего снижение затронуло строительство. Если в январе спад в отрасли составил 5,5%, то в феврале — ещё 1,1% с учётом сезонности.

Эксперты подтвердили начало кризисного периода в строительстве

Опрошенные Russian Business эксперты считают, что данные ЦМАКП говорят о начале длительного спада активности в строительной отрасли.

«Статистика подтверждает тревожный тренд: после оживления в IV квартале 2025 года (+1% в месяц с исключением сезонности) отрасль рухнула в январе на 5,5%, а в феврале потеряла еще 1,1%. Краткий отскок без закрепления — классический маркер начала затяжного охлаждения, а не обычной коррекции», — отметил генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский.

Экономист, партнёр коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов также подтвердил Russian Business ухудшение ситуации в отрасли. По его словам, запас строительных контрактов в январе 2026 года сократился до исторического минимума — текущего объёма заказов строительным компаниям хватает меньше чем на 30 дней работы вперёд.

Объём строительных работ в I квартале упал на 10% год к году.

Дорогие кредиты начали «съедать» маржинальность новых проектов

Эксперты связывают ухудшение ситуации прежде всего с высокой ключевой ставкой и изменением условий ипотечных программ.

«Девелоперам приходится инвестировать значительные средства в покупку земли, проектирование и создание инфраструктуры задолго до получения первой выручки, а в условиях дорогих кредитов стоимость такого инвестиционного цикла становится для многих компаний чрезмерной», — подчеркнул экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов.

Сильнее всего изменения господдержки отражаются на массовом сегменте и частично затрагивают комфорт-класс, отметил заместитель директора по девелопменту компании «Север» Михаил Мельников.

При этом бизнес-класс, по его словам, чувствует себя стабильнее благодаря меньшей зависимости покупателей от ипотечного кредитования. Коммерческая недвижимость также демонстрирует более устойчивую динамику, хотя и там фиксируется замедление.

Циан не видит предпосылок для системного кризиса на рынке жилья

В свою очередь главный аналитик онлайн-платформы для операций с недвижимостью Циан Алексей Попов отмечает, что говорить о системном кризисе рынка пока преждевременно.

«Обрушением рынка и острой фазой кризиса можно было бы назвать системное неисполнение застройщиками своих обязательств, замораживание строек и отсутствие новых проектов. Предпосылок к этому пока не наблюдаем», — заявил главный аналитики Циан Алексей Попов.

По его словам, рынок дополнительно поддерживают снижение ставки ЦБ, закрытие коротких депозитов и вероятный ажиотаж перед изменениями условий семейной ипотеки.

Строительные компании начали экономить на запуске новых объектов

Аналитики ЦМАКП говорят о дополнительном давлении на отрасль — росте стоимости обслуживания долгов. Компании уже направляют на выплату процентов 37% прибыли — это исторический максимум. Наиболее высокая долговая нагрузка фиксируется в машиностроении, деревообработке, сфере услуг и строительстве.

«Такая закредитованность — следствие модели бизнеса: земля, проектирование и сети требуют вложений задолго до первой выручки. При текущих ставках маржинальность новых проектов стремится к нулю», — пояснил генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский.

По его словам, ситуация уже меняет поведение участников рынка: заказчики затягивают инвестиционные решения, пересматривают этапность проектов и рискуют заморозить объекты, которые изначально были рассчитаны на дешёвые кредиты и быстрые продажи.

Девелоперский рынок готовится к длительной перестройке

Часть экспертов Russian Business допускает, что в ближайшие годы строительный рынок ждёт серьёзная перестройка.

«В базовом сценарии кризис может затянуться на 2–3 года. Возможен уход с рынка до 20–30% девелоперов, прежде всего небольших компаний», — считает экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов.

Заместитель директора по девелопменту компании «Север» Михаил Мельников также считает наиболее вероятным сценарием постепенную консолидацию отрасли. Однако, по его словам, предпосылок для массового ухода девелоперов из отрасли сейчас нет.

«Не исключено, что часть небольших или высоко закредитованных компаний может столкнуться с необходимостью реструктуризации бизнеса или объединения с более крупными игроками. Однако предпосылок для массового ухода девелоперов с рынка на текущий момент мы не видим», — отметил Михаил Мельников.

При этом главный аналитик онлайн-платформы для операций с недвижимостью Циан Алексей Попов не фиксирует снижения инвестиционной активности на рынке новостроек. По его словам, в I квартале 2026 года продажи стартовали в проектах общей площадью 8,1 млн кв. м — это на 61% больше, чем годом ранее.