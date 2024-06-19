«Рискуем получить еще более серьезного цифрового монополиста»: рынок об объединении Wildberries и Russ

Эксперты по просьбе RB.RU оценили эту инициативу. Уже сейчас известно, что сделка потребует регуляторного одобрения, при этом рынок рискует получить «еще более серьезного цифрового монополиста». Сами селлеры пока не понимают, какие изменения могут последовать за объединением. А для Wildberries, по мнению рынка, дальнейший рост может быть связан как раз с усилением присутствия в офлайн-каналах и с борьбой за рекламный рынок с Ozon и другими игроками.

Вечером 18 июня маркетплейс Wildberries сообщил об объединении с крупнейшим оператором наружной рекламы ГК Russ. Цель — создать «новейшую цифровую торговую платформу» и предоставить малому и среднему бизнесу инструменты для развития и продвижения товаров.

Как на объединение Wildberries и Russ отреагировал рынок

Член экспертного совета при ФАС России, секретарь АУРЭК Дмитрий Тортев считает, что о факте сделки пока говорить рано. Он также отметил, что соглашение подлежит одобрению не только ФАС России, но и других национальных регуляторов.

«При объединении Wildberries и Russ мы рискуем получить еще более серьезного цифрового монополиста. При этом каких-либо спецнорм касательно порядка согласования сделок M&A на цифровых рынках в "пятый антимонопольный пакет" не вносилось», — отметил Тортев.

География стратегического проекта, как объявил маркетплейс, охватит территорию России, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая. Речь идет о 5,8 млрд человек.

Тортев считает, что развитие российских цифровых компаний на зарубежных рынках «можно только приветствовать», однако предупреждает, что закон о защите конкуренции хоть и закрепляет принцип экстерриториальности его действия, «но ни практика, ни межгосударственные соглашения не охватывают всех вариантов возможного недобросовестного поведения иностранных компаний по отношению к российским и порядка действий ФАС России в этих случаях».

Генеральный директор Infoline Иван Федяков также отмечает, что доходы от продажи рекламы на маркетплейсах растут во всем мире, и в ближайшее время могут догнать доходы от комиссии, которую получает маркетплейс за продажу товаров.

Федяков в целом оценил сделку между Wildberries и Russ как «эффективную и достаточно тривиальную», эффект от которой окажется положительным для обеих компаний.

«Компании стремятся занять на рынке рекламы как можно большую долю, и Wildberries включается в эту борьбу, так как Ozon это начал делать раньше и более эффективно, — отметил Федяков. — Ozon с прошлого года начал продавать рекламу в формате клик-аут (при клике на баннер пользователь попадает на сайт или другую страницу бренда, а не карточку товара на площадке — прим. ред.), такая рекламная кампания была с девелопером "Самолет", с продажей автомобилей, туристических поездок».

По словам эксперта, интерес маркетплейсов рекламному рынку связан с тем, что аудитория торговых площадок уже сопоставима с аудиторией телевизионных каналов, при этом она экономически активная и платежеспособная. Интерес для рекламной группы — расширить клиентскую аудиторию либо поддерживать существующий объем продаж.

Бизнесовая цель сделки — выход маркетплейса в офлайн и создание полноценной O2O-платформы, полагает директор по маркетингу банка для бизнеса «Бланк» Константин Сухачев.

«Сейчас Wildberries лидер рынка в онлайн-сегменте, и их дальнейший рост связан с усилением своего присутствия в офлайн-каналах, — считает Сухачев. — Консолидируясь с оператором наружной рекламы, они открывают для себя новый способ монетизации в качестве продажи плейсментов для селлеров по более лояльным ценам, тем самым замыкая внутри платформы монетизацию напрямую от комиссии, и от продажи дополнительных услуг».

С точки зрения расширения бизнеса — это стратегически верный ход, согласна старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «Wildberries сливается с лидером рекламного рынка и получает собственные рекламные площадки, которые не надо где-то искать, отслеживать изменения условий и т.д.», — отмечает эксперт.

Как сделка повлияет на продавцов Wildberries

В первую очередь результаты сделки могут почувствовать региональные крупные селлеры и предприниматели из малого и среднего сегмента, считает директор по маркетингу «Бланка».

«Для них будет доступна широкая региональная сеть наружной рекламы Russ, и у них есть ресурс, чтобы масштабироваться, используя эти возможности в регионах. Также благодаря этому и сам Wildberries сможет усилить свои позиции в регионах за счет активной наружной рекламы своего бренда», — сообщил Сухачев.

Сами селлеры пока не понимают, что изменится в их работе.

«Как для селлера на этом этапе мне пока непонятно, что это может глобально изменить и изменит ли. Однако как предприниматель я понимаю, что две большие компании объединяются не просто так, скорее всего, они готовят что-то абсолютно новое для рынка. И, зная силу Wildberries, скорее всего, это будет очень сильный продукт», — сообщил RB.RU основатель бренда Paragraph collection и сооснователь системы управленческого и финансового учета для работы с маркетплейсами OneScreen Максим Попов.

Попов предположил, что для селлеров на Wildberries объединение может означать выход онлайн-товаров в офлайн.

Открытые вопросы

Источники газеты «Коммерсантъ» ранее предположили, что компании могут создать совместное предприятие (СП), а собеседник «РИА Новостей» анонсировал в роли главы объединенной компании основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук.

Сами партнеры еще не объявили о том, в какой форме может состояться объединение, как планируется распределить доли владения и сохранится ли юрлицо Wildberries. Оба предприятия не ответили на запрос RB.RU на момент выхода материала.

Также ни Wildberries, ни Russ не прокомментировали информацию о возможном назначении Татьяны Бакальчук.

«В теории эта сделка должна увеличить прибыли Wildberries, но в каких пропорциях — трудно предположить», — отмечает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Гусятникова.

Wildberries — один из крупнейших маркетплейсов в России. ООО «Вайлдберриз», основное юрлицо площадки, в 2023 году нарастило выручку до 538,7 млрд рублей, что на 69,8% больше показателя 2022 года. Чистая прибыль компании составила 18,9 млрд рублей.

ГК Russ — крупнейший российский оператор наружной рекламы, управляет около 150 тыс. рекламных поверхностей разных форматов. В 2023 году компания купила нескольких конкурентов: оператора наружной рекламы Gallery, занимавшего второе место на рынке после Russ, и ГК «Постер» — четвертого игрока в сегменте OOH (out of home — наружная реклама, внешняя и внутренняя реклама транспорта, экраны внутри помещений).

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