Владислав Бакальчук: рост продаж маркетплейса М.Видео — 48%

Маркетплейс М.Видео показал рекордную динамику роста: в октябре 2025 года продажи увеличились на 48% к сентябрю и достигли 1,58 млрд рублей. По данным компании, прирост обеспечили сразу несколько товарных категорий — в том числе автомобильная электроника, а также товары для спорта и климата. Руководство М.Видео связывает успех с обновлённой моделью взаимодействия с продавцами, прозрачными условиями и акцентом на доверие к платформе.

1,58 млрд рублей оборота и рекордный рост по категориям

По сравнению с сентябрём оборот маркетплейса в октябре увеличился в 1,5 раза, а по отношению к октябрю 2024 года — на 24%. Компания отмечает, что это один из самых высоких темпов роста за весь 2025 год.

Наибольший скачок продемонстрировала автомобильная электроника: продажи в этой категории выросли почти в четыре раза. Товары для спорта выросли в 3,2 раза, аксессуары для техники Apple — 2,3 раза, а климатическое оборудование и садовая техника — почти вдвое. Также стабильно растут категории «товары для новорождённых», «портативная акустика» и «кухонная техника».

По итогам октября более 80% оборота пришлись на товары для дома, кухни, отдыха и личного ухода — традиционно сильные направления М.Видео. Год к году компания фиксирует кратный рост в сегментах портативной акустики (в 5 раз), стиральных машин (в 2,5 раза) и холодильников (в 1,7 раза).

Онлайн-маркетплейс — новая часть стратегии М.Видео

М.Видео развивает собственный маркетплейс с 2020 года, но особенно активно его развитием компания занялась в 2025-м. После назначения Владислава Бакальчука, одного из основателей Wildberries, на пост главного исполнительного директора, «М.Видео» взяла курс на цифровую трансформацию бизнеса.

Компания делает ставку на технологическую независимость и партнёрскую модель, которая объединяет крупных и малых продавцов.Главный исполнительный директор М.Видео Владислав Бакальчук считает, что быстрый рост продаж подтверждает эффективность выбранной стратегии.

«Рост нашего маркетплейса — это уже не просто цифры в отчётах, это показатель того, что модель работает. +48% за месяц и +24% год к году — это результат того, что мы не навязываем правила, а даём партнерам свободу зарабатывать», — отметил главный исполнительный директор М.Видео Владислав Бакальчук.

По словам Бакальчук, ключевым преимуществом платформы стали прозрачные комиссии, понятные условия сотрудничества и бесплатное хранение товаров на складе до конца 2025 года. Это, по мнению руководителя, позволяет продавцам быстрее масштабировать бизнес и снижать издержки.

Свобода для продавцов — и доверие покупателей

Руководство компании подчёркивает, что М.Видео стремится выстраивать отношения с партнёрами по принципу взаимной выгоды. В отличие от классических моделей, где площадка жёстко контролирует ассортимент и ценообразование, маркетплейс М.Видео делает акцент на гибкости и прозрачности.

«Мы создаём площадку, где селлер и покупатель чувствуют, что им здесь выгодно и удобно. Рынок меняется: от централизации к экосистемам, где на первом месте эффективность и доверие», — подчёркивает Владислав Бакальчук.

Компания отмечает, что новая стратегия помогает не только увеличивать выручку, но и укреплять лояльность аудитории. Покупатели получают больше выбора, а продавцы — доступ к крупной клиентской базе М.Видео, охватывающей десятки миллионов пользователей.

Контекст

По данным АКИТ, объём онлайн-торговли в России в 2025 году выросла до 8,2 трлн рублей, что на 32% выше показателей аналогичного периода прошлого года. «М.Видео» — одна из крупнейших розничных сетей электроники и бытовой техники в России. В 2025 году ежемесячная аудитория онлайн-площадок компании превысила 60 млн пользователей.

Рекордные показатели М.Видео отражают более широкие тенденции рынка: российская e-commerce переходит в фазу технологической зрелости. На фоне ухода зарубежных игроков и консолидации аудитории крупнейшие площадки — Ozon, Яндекс Маркет и М.Видео — активно инвестируют в развитие собственных экосистем.