Оборот маркетплейса М.Видео вырос в 3 раза за год — доход компании за I квартал 2026-го достиг 7,45 млрд ₽

Маркетплейс М.Видео по итогам I квартала 2026 года увеличил оборот до 7,45 млрд рублей — это в 3 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Во всех сегментах товаров маркетплейса сохраняется положительный рост продаж. Ранее в М.Видео сообщали о закрытии 20–30% офлайн-точек в 2026 году.

В марте 2026-го оборот маркетплейса М.Видео вырос на 404%

В течение I квартала 2026 года оборот маркетплейса стабильно увеличивался:

январь — 2,10 млрд рублей,

февраль — 2,23 млрд рублей (+6% в сравнении с январём и +181% за год),

март — 3,11 млрд рублей (+39% по сравнению с февралём и +404% за год).

Параллельно растёт число партнёров маркетплейса. В марте к платформе присоединились 1 600 новых продавцов — это в 1,6 раза больше, чем в феврале и в 2,6 раза больше, чем в январе.

Всего за I квартал маркетплейс привлёк 3 200 новых селлеров — это на 60% больше, чем в IV квартале 2025 года.

«М.Видео сегодня — это уже не просто сеть магазинов, а платформа, которая объединяет онлайн и офлайн в единую систему», — сообщил генеральный директор компании М.Видео Владислав Бакальчук.

Некоторые категории товаров стали покупать в 12 раз чаще

Самый высокий рост спроса показали некоторые категории электроники:

портативная акустика — +1110%,

микроволновые печи — +662%,

плиты — +317%,

игровые консоли — +272%.

Существенное увеличение спроса зафиксировано и в крупной бытовой технике:

холодильники — +286%,

стиральные машины — +247%,

телевизоры — +167%.

В категории гаджетов спрос тоже стабильно растёт:

компьютеры — +246%,

умные часы — +192%,

планшеты — +171%,

ноутбуки — +156%,

смартфоны — +102%.

Среди новых направлений товаров заметный рост спроса показали:

автомобильная электроника — +129%,

аксессуары для ухода за одеждой — +95%,

мебель — +91% в марте к февралю,

сантехника — +56%;

товары для спорта и отдыха — +13%;

товары для строительства и ремонта — +11%;

товары для дома — +9%.

Во всех сегментах товаров сохраняется положительный рост продаж, сообщают в М.Видео. Расширение ассортимента и категорий становится одним из ключевых факторов роста платформы.

Контекст

Владислав Бакальчук работает в М.Видео-Эльдорадо с августа 2025 года — в компанию он пришёл для цифровой трансформации сервиса. Цель бизнеса сейчас — перейти к омниканальной модели, усилить онлайн-продажи и превратить офлайн-сеть в технологичную экосистему. В руководстве ритейлера рассчитывают, что опыт Бакальчука в e-commerce, логистике и IT поможет ускорить внутренние процессы и запустить долгосрочные проекты.

В начале марта 2026-го Владислав Бакальчук занял пост генерального директора. Его предшественник Феликс Либ перешёл на позицию председателя совета директоров.

