Оборот маркетплейса М.Видео вырос в 3 раза за год — доход компании за I квартал 2026-го достиг 7,45 млрд ₽С начала марта компанию возглавляет Владислав Бакальчук
Маркетплейс М.Видео по итогам I квартала 2026 года увеличил оборот до 7,45 млрд рублей — это в 3 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Во всех сегментах товаров маркетплейса сохраняется положительный рост продаж. Ранее в М.Видео сообщали о закрытии 20–30% офлайн-точек в 2026 году.
В марте 2026-го оборот маркетплейса М.Видео вырос на 404%
В течение I квартала 2026 года оборот маркетплейса стабильно увеличивался:
- январь — 2,10 млрд рублей,
- февраль — 2,23 млрд рублей (+6% в сравнении с январём и +181% за год),
- март — 3,11 млрд рублей (+39% по сравнению с февралём и +404% за год).
Параллельно растёт число партнёров маркетплейса. В марте к платформе присоединились 1 600 новых продавцов — это в 1,6 раза больше, чем в феврале и в 2,6 раза больше, чем в январе.
Читайте также: М.Видео может закрыть до 30% точек в 2026-м: основные причины — конкуренция с маркетплейсами и смена бизнес-модели
Всего за I квартал маркетплейс привлёк 3 200 новых селлеров — это на 60% больше, чем в IV квартале 2025 года.
«М.Видео сегодня — это уже не просто сеть магазинов, а платформа, которая объединяет онлайн и офлайн в единую систему», — сообщил генеральный директор компании М.Видео Владислав Бакальчук.
Некоторые категории товаров стали покупать в 12 раз чаще
Самый высокий рост спроса показали некоторые категории электроники:
- портативная акустика — +1110%,
- микроволновые печи — +662%,
- плиты — +317%,
- игровые консоли — +272%.
Существенное увеличение спроса зафиксировано и в крупной бытовой технике:
- холодильники — +286%,
- стиральные машины — +247%,
- телевизоры — +167%.
В категории гаджетов спрос тоже стабильно растёт:
- компьютеры — +246%,
- умные часы — +192%,
- планшеты — +171%,
- ноутбуки — +156%,
- смартфоны — +102%.
Среди новых направлений товаров заметный рост спроса показали:
- автомобильная электроника — +129%,
- аксессуары для ухода за одеждой — +95%,
- мебель — +91% в марте к февралю,
- сантехника — +56%;
- товары для спорта и отдыха — +13%;
- товары для строительства и ремонта — +11%;
- товары для дома — +9%.
Во всех сегментах товаров сохраняется положительный рост продаж, сообщают в М.Видео. Расширение ассортимента и категорий становится одним из ключевых факторов роста платформы.
Контекст
Владислав Бакальчук работает в М.Видео-Эльдорадо с августа 2025 года — в компанию он пришёл для цифровой трансформации сервиса. Цель бизнеса сейчас — перейти к омниканальной модели, усилить онлайн-продажи и превратить офлайн-сеть в технологичную экосистему. В руководстве ритейлера рассчитывают, что опыт Бакальчука в e-commerce, логистике и IT поможет ускорить внутренние процессы и запустить долгосрочные проекты.
Читайте также: Спустя три месяца после перехода в «М.Видео» Владислав Бакальчук сообщил: продажи маркетплейса выросли на 48%
В начале марта 2026-го Владислав Бакальчук занял пост генерального директора. Его предшественник Феликс Либ перешёл на позицию председателя совета директоров.
Читайте также: Владислав Бакальчук назначен гендиректором М.Видео: с 2025 года он занимался цифровой трансформацией компании