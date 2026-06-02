Циан объявил о ребрендинге: компания обновила логотип и отказалась от написания названия капслоком

Циан обновил фирменный стиль, логотип и коммуникационную платформу. Редизайн стал частью трансформации сервиса из агрегатора объявлений в цифровую платформу для работы с недвижимостью, которой ежемесячно пользуются более 20 млн человек. Как сообщили Russian Business в компании, внедрение новой айдентики идёт поэтапно: Циан постепенно обновит анимации, экраны, пины на карте, иконки в карточках и другие визуальные элементы.

Циан отказался от капслока в названии бренда

Новый логотип отражает актуальное написание бренда — Циан вместо «ЦИАН». В компании объяснили, что сервис давно перестал быть «центральным информационным агентством» и превратился в цифровую платформу операций с недвижимостью.

В основе новой коммуникационной платформы — фраза «Циан помогает въехать». В компании заявили, что слово «въехать» одновременно описывает и процесс переезда, и понимание рынка недвижимости.

В основе нового стиля Циана — образ проводника по недвижимости

В компании рассказали, что в основу визуальной концепции легла метафора «заряженного помощника». Он должен стать визуальным проводником пользователя и помогать ориентироваться в вопросах недвижимости.

В сочетании с фирменным синим появились жёлтый и оранжевый цвета — по задумке компании, они должны передавать ощущение тепла и уюта при «въезде» в новое жильё. При разработке логотипа компания упростила знак бренда, сделала его более плотным и сохранила узнаваемые элементы — дом и пин.

Редизайн интерфейсов будет происходить поэтапно

В ближайшее время компания обновит визуальные элементы.

«Пользователи уже видят новый логотип в приложении и на сайте. Полное обновление всех визуальных элементов — анимаций, экранов, пинов на карте, иконок в карточках и прочего — происходит поэтапно», — рассказали Russian Business в пресс-службе Циана.

В эксклюзивном комментарии компания сообщила, что обновление продуктовых сценариев уже находится в активной фазе. Большую часть изменений пользователи увидят в течение этого года.

«Мы движемся последовательно, чтобы каждый элемент интерфейса соответствовал новому фирменному стилю, дополнял и усиливал продуктовые сценарии», — подчеркнули Russian Business в пресс-службе Циана.

Платформой ежемесячно пользуются более 20 млн человек

В Циане заявили, что пользователи ждут от платформ недвижимости не только большой базы объявлений, но и помощи с формулированием запроса, удобного интерфейса, персональных предложений, надёжности и защиты от мошенников.

Директор по маркетингу Циана Антон Иванюшин отметил, что обновление бренда отражает 25-летний путь компании — от Excel-таблицы с объявлениями до одной из крупнейших технологичных платформ недвижимости с аудиторией более 20 млн человек в месяц. По его словам, новая айдентика должна сделать коммуникацию более целостной и подчеркнуть экспертность сервиса.

Айдентику для Циана разработало брендинговое агентство ESH Gruppa, а креативно-коммуникационную платформу создали агентство стратегических коммуникаций «САД» и творческое объединение «Луч Фильм».