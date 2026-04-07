Компании смогут отслеживать упоминания своих сайтов в ответах ИИ: Яндекс открыл бизнесу новую аналитику в Алисе AI

Функция «Видимость сайта в Алисе AI» показывает, как часто компанию упоминают в быстрых ИИ-ответах в поиске. Инструмент даёт возможность увидеть тематически похожие сайты, которые регулярно попадают в ответы нейросети. Ранее поисковые платформы не раскрывали данные о представленности сайтов в ИИ-ответах.

Аналитику по ИИ-ответам можно использовать для работы с контентом на сайте компании

С помощью нового инструмента «Видимость сайта в Алисе AI» бизнес получает доступ к аналитике по ИИ-ответам, включая:

долю запросов с упоминанием сайта в качестве источника;

примеры пользовательских запросов, по которым формируются ответы;

список тематически похожих сайтов, регулярно попадающих в генеративную выдачу.

Благодаря инструменту компании смогут узнать, как часто упоминается их сайт в ИИ-ответах по сравнению с другими площадками. Информацию о видимости платформы в ответах Алисы AI можно использовать при работе с контентом.

Быстрые ответа Алисы AI каждый месяц используют 46,5 млн пользователей

Каждый месяц 46,5 млн пользователей используют быстрые ответы Алисы AI. Формат позволяет сразу получить структурированный ответ на запрос и перейти к источникам, из которых ИИ брал информацию.

Для бизнеса попадание в ответы Алисы AI становится дополнительной точкой контакта с аудиторией: упоминание сайта может повышать доверие и влиять на выбор товаров и услуг, которые предоставляет компания.

Для попадания в ИИ-ответы сайты должны содержать экспертную, полезную и оригинальную информацию

Амбассадор интернет-площадок в Яндексе Михаил Сливинский отметил, что для повышения шансов на попадание в ИИ-ответы важно работать с качеством контента. В частности, страницы должны содержать экспертную, полезную и оригинальную информацию.

Инструмент «Видимость сайта в Алисе AI» доступен в сервисе Яндекс Вебмастер. Данные отображаются по мере накопления статистики. Для того, чтобы узнать информацию по конкретному сайту, нужно добавить его в систему и подтвердить права на веб-страницу.

Контекст

Яндекс в 2025 году получил более 2 млрд рублей от монетизации чатов с Алисой AI. Компания использует три ключевые модели — подписку, рекламу и транзакционные сервисы, при этом реклама уже встроена в 12% коротких ответов нейросети. Формат ИИ-ответов позволяет продвигать товары и услуги прямо в чате с нейросетью. Пока он доступен небольшой части пользователей, но его планируют расширять.

Расходы на развитие ИИ-ассистента — капитальные и операционные — достигли 55 млрд рублей.