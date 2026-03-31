Nebius Воложа построит в Финляндии дата-центр за $10 млрд: мощность одного из крупнейших ИИ-кластеров — 310 МВт

Nebius Group, принадлежащая основателю Яндекса Аркадию Воложу, строит новый дата-центр в Финляндии мощностью 310 МВт, сообщает Reuters. На проект потратят более $10 млрд. Центр обработки данных станет одним из крупнейших на территории Европы.

Nebius собирается нарастить вычислительные мощности для обучения ИИ

Новый дата-центр не будет закреплён за конкретным клиентом Nebius. Как отметил генеральный директор компании Аркадий Волож, объект станет важной частью стратегии по наращиванию вычислительных мощностей для бизнеса — компания планирует увеличить их до 3 ГВт.

Дата-центр начнут постепенно вводить в эксплуатацию уже в 2027 году. Его работа покроет 10% от всего плана компании по развитию центров обработки данных для ИИ-проектов.

Холодный климат в Финляндии делает страну идеальным местом для дата-центров

Во время работы оборудование дата-центра вырабатывает очень много тепла, которое изнашивает видеокарты и сервера. В качестве локации для дата-центра была выбрана Финляндия — страна с холодным климатом. Он поможет более эффективно охлаждать центры обработки данных при меньших расходах.

Кроме того, Финляндия отличается большой долей возобновляемых источников электроэнергии. Новый дата-центр будет потреблять объём электроэнергии, сопоставимый с потреблением до 500 тыс. домохозяйств, сообщает Reuters со ссылкой на девелопера Polarnode.

Новый дата-центр станет крупнейшим объектом компании за пределами США

По оценке девелопера Polarnode, на которого ссылается Reuters, проект станет одним из крупнейших в Финляндии. Он также станет самым большим объектом Nebius за пределами США. Сейчас крупнейший действующий дата-центр компании в Европе тоже находится в Финляндии и имеет мощность 75 МВт.

Компания также планирует строить дата-центры во Франции и США.

Контекст

Nebius была создана Аркадием Воложем на базе Yandex N.V. Основная сфера деятельности компании — развитие международных проектов и технологий в сфере ИИ. В 2026 году компания активно привлекает средства для развития ИИ-инфраструктуры.

Так, 16 марта 2026 года Nebius заключила соглашение с Meta* на развитие вычислительных мощностей для нейросетей. Общая стоимость контракта может достигать $27 млрд за пять лет: около $12 млрд пойдёт на развитие дата-центров, ещё до $15 млрд — на дополнительные мощности.

Вскоре после объявления о соглашении, Nebius Group привлекла ещё $4 млрд через размещение конвертируемых облигаций. Средства направят на развитие дата-центров, облачных решений и закупку ИИ-оборудования.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ