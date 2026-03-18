Nebius привлекла $4 млрд через облигации: компания Аркадия Воложа отправит деньги на развитие дата-центров

Nebius Group, созданная основателем Яндекса Аркадием Воложем, привлекла $4 млрд в ходе размещения конвертируемых облигаций — это выше изначально заявленного объёма в $3,75 млрд, сообщает Forbes. Привлечённые средства компания потратит на развитие инфраструктуры и ИИ-направления. После объявления о сделке акции на бирже Nasdaq выросли до $118.

Компания провела два выпуска облигаций с разными условиями

Размещение прошло в два этапа:

— $2,25 млрд под 1,25% годовых, погашение в 2031 году,

— $1,75 млрд под 2,625% погашение в 2033 году.

Инвесторам будет доступна возможность конвертировать облигации в акции. Также предусмотрена опция на покупку бумаг почти на $600 млн в течение 13 дней после размещения.

На фоне новостей о размещении бумаги Nebius на Nasdaq выросли на 1,4% и достигли $118. В течение торгов рост доходил до 2,2%.

Часть средств поможет развить облачные решения для ИИ

Бизнес собирается вложить деньги в развитие технологической базы. В числе ключевых задач — расширение сети центров обработки данных, развитие облачной ИИ-инфраструктуры и приобретение специализированного оборудования, в том числе ИИ-чипов.

Часть средств будет использована для операционных задач и поддержки бизнеса.

Контекст

Nebius сформирована на базе ранее существовавшей Yandex N.V. Компания сосредоточилась на международных проектах и развитии решений в области нейросетей.

Ранее, 16 марта 2026 года, компания сообщила о заключении договора с Meta* на $27 млрд. По условиям пятилетней сделки Nebius будет обеспечивать партнёра инфраструктурой для вычислений. Полученные средства дадут компании возможность расширить мощности, позволяющих ИИ-моделям обучаться и функционировать.

По условиям соглашения Nebius выделит для Meta* мощности дата-центров на сумму $12 млрд, их ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2027 года. Это одно из самых больших инфраструктурных соглашений Meta*.

После того, как Nebius объявила о заключении соглашения, её ценные бумаги на премаркете поднялись на 15%. Накануне торги закрылись на уровне $112,95, а за последний год акции выросли вчетверо. Котировки Meta* также отреагировали ростом — на 2,8% до открытия торгов при цене закрытия $613,71.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ