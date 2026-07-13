Стали известны новые подробности о юбилейном iPhone 20 — релиз ожидается уже в 2027 году

Предстоящий юбилейный iPhone 20 получит серьёзные изменения в дизайне по сравнению с текущими моделями, утверждает китайский инсайдер Fix Focus Digital. По его информации, задняя панель смартфона будет полностью стеклянной, а островок Dynamic Island уменьшат до размера объектива фронтальной камеры. Релиз смартфона запланирован на 2027 год.

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Apple вернётся к полностью стеклянному корпусу iPhone

По данным инсайдера Fix Focus Digital, в iPhone 20 Apple вновь сделает заднюю панель полностью стеклянной. Для сравнения: у современных iPhone 17 Pro задняя панель в основном выполнена из алюминия, а стекло используется только на небольшом участке, необходимом для работы беспроводной зарядки.

Кроме того, экран станет более обтекаемым — за счёт изгибов со всех четырёх сторон.

Динамический остров станет меньше

Ещё одно заметное изменение коснётся системы Face ID. По слухам, Apple разместит сканер лица под дисплеем, благодаря чему вырез Dynamic Island уменьшится до размеров отверстия для фронтальной камеры.

Основная камера, по данным источников, получит поддержку технологии LOFIC, которая помогает уменьшить пересветы и улучшить качество снимков.

Релиз юбилейного iPhone 20 ожидается в 2027 году. По данным Fix Focus Digital, Apple уже подготовилась к производству и модернизировала линии для его сборки.

Контекст

Ранее инсайдер Джон Проссер рассказал, что в весной 2027 года Apple представит iPhone Air 2.

По его информации, модель оборудуют двойным блоком камер и новым чипом A20. Толщина устройства должна остаться на прежнем уровне — 5,4 мм.