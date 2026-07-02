Meta* сделала платным улучшение звука во время разговора в умных очках — с пользователей будут брать по $20 в месяц

Meta* запустила подписку на улучшение звука при разговорах через «умные» очки Meta* Glasses и Meta* Ray-Ban, сообщает The Verge. Пользователи уже раскритиковали решение компании: функция работает локально на самом гаджете и не требует дополнительных трат со стороны производителя — но владельцам устройств придётся доплачивать по $20 в месяц. Ранее корпорация позиционировала аксессуар как гаджет без абонентской платы.

Компания ограничила доступ к функции улучшения звука

Компания Meta* ввела подписку на функцию Conversation Focus («Фокусировка на разговоре»), которая улучшает слышимость голоса собеседника в шумной обстановке.

Раньше инструмент был полностью бесплатным, однако с июня 2026 года его использование ограничили:

без подписки функция доступна только 3 часа в месяц,

пользователи Meta* One Premium получат лимит в 15 часов.

Стоимость подписки — $20 в месяц.

Для работы функции не нужен интернет

Журналисты The Verge выяснили, что Conversation Focus работает непосредственно на устройстве и не требует подключения к интернету или использования облачных серверов Meta*.

Из-за этого решение компании вызвало критику. Эксперты отмечают, что Meta* начала брать ежемесячную плату за программную функцию, которая работает локально на уже купленных очках стоимостью от $224 до $799.

Meta* не раскрывает планы по дальнейшему развитию платных функций

Представители компании пока уклоняются от прямых ответов о планах по расширению платных функций. По их словам, «на данный момент» базовые возможности остаются бесплатными.

В The Verge предполагают, что Meta* продолжит тестировать и другие платные опции.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.