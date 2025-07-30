Из цифры — в железо: Ozon Банк начал устанавливать собственные банкоматы
Ozon Банк впервые вышел за пределы экрана: в Москве, Петербурге и Екатеринбурге начали работать первые банкоматы бренда. К концу 2025 года таких точек станет почти в 30 раз больше. Это не отказ от онлайн-банкинга, а расширение физического присутствия — для тех, кто по-прежнему предпочитает кэш.
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Первые точки — уже в деле
В июле банк установил 12 банкоматов — стартовый пул появился в трёх крупнейших городах России. До конца года количество устройств может вырасти до 350, и они появятся не только в фирменных пунктах Ozon, но и в других местах: торговых залах, магазинах, общественных пространствах.
Актуальные адреса банкоматов будут отображаться в мобильном приложении Ozon Банка. При этом пользователи сохраняют возможность снимать наличные без комиссии в партнёрской банкоматной сети.
Цифровые клиенты — с оффлайн-привычками
Генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян объяснил, что часть аудитории, несмотря на высокий уровень развития цифровых сервисов, всё ещё нуждается в физических точках контакта. По его словам, запуск банкоматов — это логичный шаг в сторону гибридной модели: онлайн остаётся ключевым, но оффлайн — востребован.
Он также отметил, что 2025 год станет пилотным: банк будет тестировать интерес к новым точкам, анализировать поведение клиентов и удобство размещения банкоматов — и только после этого решит, стоит ли масштабировать проект дальше.
Функционал — базовый, но с перспективой
На старте банкоматы позволяют вносить и снимать наличные с карт платёжных систем "Мир", Visa и Mastercard, если они выпущены российскими банками. Принимаются как дебетовые, так и кредитные карты.
В дальнейшем планируется дополнить функциональность: возможно, появятся элементы обслуживания прямо на устройстве — от заявок на продукты до маркетинговых предложений. Это может превратить банкомат в новую оффлайн-точку входа в финтех.
Контекст: как банк из экосистемы выходит за её пределы
Ozon Банк — лицензированный игрок с универсальной лицензией ЦБ. Он развивает решения для частных и корпоративных клиентов: накопительные счета, онлайн-эквайринг, Ozon Карту, бухгалтерию, факторинг и РКО.
На июль 2025 года у банка свыше 31,7 млн активных пользователей. До сих пор он функционировал полностью в цифре. Банкоматы — первый шаг в сторону физического присутствия, ориентированный на кэш-ориентированных клиентов.
Что это меняет на рынке
Банкоматы — инструмент недорогой, но стратегически важный. Особенно для банка, который до сих пор существовал только в интерфейсе. Если гипотеза сработает, Ozon Банк сможет получить дополнительный охват в регионах, где цифровая проникновенность ниже, а привычка к наличным — выше.
Это не попытка стать Тинькоффом 2.0. Это ставка на другую аудиторию — ту, которой важно «пощупать» банк. И которая готова платить именно за это удобство.
Фото на обложке: пресс-служба Ozon Банка
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