Россияне оформили 4 млн кредитов в мае 2026-го — это самый большой показатель за последние два года

Россияне в мае 2026 года оформили 4,02 млн розничных кредитов — это максимальный месячный показатель за последние два года, сообщает Объединённое Кредитное Бюро. По сравнению с апрелем количество выдач выросло на 5%, а за год — на 42%. При этом общий объём кредитования за месяц сократился на 1%, до 1,12 трлн рублей, хотя по сравнению с маем прошлого года увеличился на 43%.

Чаще всего россияне брали в мае кредиты наличными

В мае 2026 года россияне стали оформлять больше кредитов, но объём займов немного снизился:

количество кредитов выросло до 4,02 млн рублей: в апреле было 3,83 млн, а в мае 2025-го — 2,83 млн,

объём кредитования снизился до 1,12 трлн рублей по сравнению с апрелем (1,13 трлн рублей), но вырос по сравнению с маем 2025-го (787,15 млрд).

В мае 2026 года изменилась структура розничного кредитования.

кредиты наличными — 39,9% против 36,9% в апреле,

ипотека — 29,3% против 33,0%,

автокредиты — 15,4% против 14,4%,

кредитные карты — 14,1% против 14,5%,

POS-кредиты — без изменений, 1,2%.

В мае 2025 года структура рынка выглядела иначе:

ипотека занимала 36,3% выдач,

кредиты наличными — 29,7%,

кредитные карты — 17,9%,

автокредиты — 14,6%,

POS-кредиты — 1,5%.

За пять месяцев 2026 года банки выдали кредитов более чем на 5 трлн рублей

С января по май россияне оформили 17,62 млн розничных кредитов на общую сумму 5,07 трлн рублей. Среднемесячный объём выдач составил 1,01 трлн рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кредитов выросло на 27%, а объём — на 44%.

Эксперты Объединённого Кредитного Бюро считают, что существенного роста рынка в ближайшее время ожидать не стоит. По их мнению, помимо сезонных факторов, влияние окажут регуляторные ограничения, которые вступят в силу с 1 июля. Банк России снизит лимиты на выдачу ипотечных и ряда потребительских кредитов наиболее рискованным заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.

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Москва сохранила лидерство по объёму выдач кредитов

Самые большие объёмы кредитования в мае пришлись на:

Москву — 280,63 тыс. кредитов на 123,24 млрд рублей,

Московскую область — 240,68 тыс. кредитов на 89,33 млрд рублей,

Санкт-Петербург — 144,01 тыс. кредитов на 58,14 млрд рублей.

По итогам первых пяти месяцев 2026 года наиболее активными заёмщиками стали жители Ненецкого автономного округа, где было оформлено 19 новых кредитов на каждые 100 человек.

Самая низкая кредитная активность зафиксирована в Чечне и Ингушетии — менее двух кредитов на каждые 100 жителей.