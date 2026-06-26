В России создадут базу IMEI: в нее внесут заводской код телефонов — работу украденных устройств смогут блокировать

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной базы IMEI — уникальных номеров, которые есть у каждого мобильного устройства. С ее помощью контролирующие органы смогут определять, какие смартфоны могут работать в российских мобильных сетях, а какие должны быть заблокированы — например, если устройство было украдено или нелегально ввезено в Россию. Закон вошёл во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

В дальнейшем правительство определит требования к базе IMEI

Согласно подписанному закону, база данных будет содержать сведения об идентификаторах пользовательского оборудования, разрешённых и запрещённых к использованию в мобильных сетях на территории России.

Правительство определит:

требования к базе данных;

правила её функционирования;

порядок взаимодействия с другими государственными информационными системами.

Нелегально ввезённые и украденные устройства смогут заблокировать

Как ранее пояснил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, при ввозе мобильного устройства в Россию каждому аппарату будет присваиваться уникальный 15-значный идентификационный номер IMEI.

По словам депутата, создаваемая база позволит определить, какие устройства могут работать в российских мобильных сетях, а какие должны быть запрещены.

«Нелегально ввезенный или ворованный аппарат попадет в черный список и перестанет работать в наших сетях», — пояснил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Операторы будут передавать сведения о привязке устройства к SIM-карте

Согласно закону, вносить сведения в базу IMEI смогут мобильные операторы и государственные органы. Их перечень позднее определит правительство.

Кроме того, операторы связи будут обязаны указывать, за какой SIM-картой закреплено устройство с конкретным IMEI-номером.

Регистрация устройств в базе IMEI может стать платной

Ранее крупнейшие российские операторы связи предложили Минцифры сделать регистрацию мобильных устройств в базе IMEI платной. Полученные средства компании предлагают направлять в специальный фонд развития сетей связи и импортозамещения.

При этом вопрос о том, кто именно будет оплачивать регистрацию устройства — продавец, импортёр или покупатель, — пока остаётся открытым.

Стоимость регистрации могут включить в цену смартфонов

По оценке участников рынка, введение базы IMEI позволит сократить объём нелегального импорта мобильных устройств и может принести государственному бюджету около 30 млрд рублей за счёт уплаты налогов и пошлин.

Аналитики также отмечали, что независимо от того, кто формально будет оплачивать регистрацию устройства, эти расходы, скорее всего, будут включены в его стоимость. Аналогичные реестры уже работают в странах СНГ: в Узбекистане регистрация одного устройства стоит около 515 рублей, а в Казахстане — около 700 рублей.