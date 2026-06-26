Директор магазина в модном ритейле зарабатывает ненамного больше линейного персонала: в среднем — 80 тыс. ₽

Сотрудники модного ритейла даже с опытом работы 10–15 лет в среднем получают зарплату не выше 80 тыс. рублей, говорится в исследовании Dream Job. При этом продавец может вырасти до управляющего магазина, однако его доход окажется сопоставим с зарплатами продавцов и сотрудников складов. Аналитики также выяснили, что женщины составляют около 65% сотрудников в выборке, но их средний доход на 29% ниже мужчин.

Зарплата управляющего оказалась сопоставима с доходом сотрудников склада

По данным Dream Job, самые низкие медианные зарплаты в модном ритейле получают сотрудники линейных позиций:

работник торгового зала — 35 тыс. рублей;

продавец, продавец-консультант, продавец-кассир и кассир — около 43 тыс. рублей;

старший продавец — 50 тыс. рублей;

товаровед — 50 тыс. рублей;

администратор магазина — около 53 тыс. рублей;

кладовщик, консультант и менеджер по работе с клиентами — по 60 тыс. рублей.

Более высокие должности оплачиваются лучше, однако разрыв с линейным персоналом остаётся сравнительно небольшим:

директор магазина — 70 тыс. рублей;

директор — 75 тыс. рублей;

управляющий магазином и управляющий — по 80 тыс. рублей.

Зарплаты в складской и логистической инфраструктуре сопоставимы с доходами руководителей магазинов, а в некоторых случаях даже превышают их:

водитель-экспедитор — 90 тыс. рублей;

оператор склада — 77,5 тыс. рублей;

сотрудник склада — 75,5 тыс. рублей;

курьер и комплектовщик — по 70 тыс. рублей.

Как отмечают аналитики, сотрудник может пройти путь от продавца до управляющего магазина, взять на себя ответственность за продажи, персонал, выполнение планов, кассу и конфликтные ситуации. Однако его итоговый доход всё равно остаётся сопоставимым с зарплатами работников складской и логистической инфраструктуры.

После шести лет работы зарплата почти перестаёт расти

Исследование также показало, что рост доходов в отрасли быстро замедляется.

В первый год работы медианная зарплата составляет 50 тыс. рублей,

через один—три года увеличивается до 65 тыс. рублей,

спустя три—шесть лет достигает 75 тыс. рублей.

Далее рост практически прекращается. В группах сотрудников со стажем шесть—десять и десять—пятнадцать лет медианная зарплата составляет по 80 тыс. рублей, а после 15 лет работы увеличивается лишь до 85 тыс. рублей.

Таким образом, разница между специалистами со стажем три—шесть лет и десять—пятнадцать лет составляет всего 5 тыс. рублей.

По оценке Dream Job, такая динамика показывает слабые перспективы карьерного роста внутри отрасли. Для сотрудников это снижает привлекательность долгосрочной карьеры в ритейле, а для работодателей создаёт дополнительные риски в условиях кадрового дефицита.

Женщины в модном ритейле получают на 29% меньше мужчин

По данным Dream Job, женщины составляют около 65% сотрудников модного ритейла, однако их медианная зарплата на 29% ниже, чем у мужчин. При этом авторы исследования подчёркивают, что такой разрыв нельзя автоматически считать следствием неравной оплаты труда.

«На [разрыв в зарплатах] может влиять структура занятости — мужчины чаще представлены в более высокооплачиваемых IT, технических и управленческих ролях, а женщины — в менее оплачиваемых массовых позициях», — отметил основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.

Сотрудники остаются из-за коллектива, а не зарплаты

Несмотря на уровень доходов, работники модного ритейла в целом положительно оценивают своих работодателей. По данным Dream Job, средний рейтинг компаний отрасли составляет 3,96 балла из 5, а около 72% сотрудников готовы рекомендовать своё место работы другим.

Выше всего сотрудники оценили коллектив — в среднем на 4,39 балла из 5. Условия труда сотрудники оценили на 4,05 балла. В исследовании отмечается, что это соответствует специфике fashion-ритейла, где работодатели традиционно делают ставку на силу бренда, атмосферу внутри компании и нематериальную мотивацию персонала.

Ниже всего сотрудники оценили факторы, которые влияют на решение остаться в компании:

уровень дохода — 3,73 балла;

перспективы развития — 3,81 балла;

возможности для отдыха — 3,84 балла;

руководство — 3,96 балла.

Низкие зарплатные перспективы усилили кадровый дефицит

По мнению аналитиков Dream Job, ограниченные возможности роста доходов становятся одним из главных факторов кадровых проблем в отрасли. Работодателям всё сложнее удерживать сотрудников, закрывать смены и поддерживать качество сервиса, особенно в условиях высокой конкуренции за персонал.

Авторы исследования отмечают, что положительный опыт работы сам по себе не способен компенсировать отсутствие роста доходов. По их мнению, компаниям важно регулярно анализировать обратную связь сотрудников, пересматривать зарплатные вилки для массовых позиций и делать переход на старшие и управленческие должности ощутимым не только по уровню ответственности, но и по уровню оплаты труда. Именно такие меры, считают аналитики, помогут удерживать сотрудников, повышать вовлечённость и сохранять конкурентоспособность работодателей в условиях кадрового дефицита.