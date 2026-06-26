Более 50% предпринимателей МСП в цифровой сфере — младше 35 лет: чаще всего они открывают компьютерные клубы

Более половины компаний малого и среднего бизнеса в цифровой сфере созданы предпринимателями до 35 лет, сообщает Корпорация МСП. Больше всего молодых бизнесменов среди владельцев компьютерных клубов — около 70%. Всего в России зарегистрировано более 1,1 млн индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет.

63% издателей компьютерных игр — предприниматели до 35 лет

По данным Корпорации МСП, самая высокая концентрация молодых предпринимателей наблюдается среди:

владельцев компьютерных клубов — почти 70%,

издателей компьютерных игр — 63%,

специалистов по интернет-рекламе — 62%,

авторов образовательных курсов в сфере ИТ — 61%.

В число отраслей, где молодые предприниматели уже составляют 60% всех субъектов МСП, также вошли распространение информации в интернете, включая новостные паблики, производство анимационных фильмов и деятельность в сфере среднего образования, связанная с онлайн-обучением.

Рост доли молодых предпринимателей сопровождается увеличением числа компаний

Аналитики Корпорации МСП отмечают, что увеличение числа молодых предпринимателей сопровождается ростом количества предприятий.

информационные службы (агрегаторы и новостные сервисы) — число компаний увеличилось в 4,5 раза, доля молодых предпринимателей выросла с 43% до 51%,

образовательные ИТ-курсы — количество малого и среднего бизнеса выросло в 3,5 раза, доля предпринимателей до 35 лет — с 52% до 61%,

производство кино- и телепрограмм — число компаний почти удвоилось, а доля молодых предпринимателей увеличилась с 35% до 48%.

Молодые предприниматели становятся драйверами цифровых отраслей

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что цифровая среда наиболее понятна молодым предпринимателям, поэтому именно там они чаще всего запускают новые проекты.

«Более того, молодые предприниматели не просто открывают бизнес в этих сферах, а фактически заново их “пересобирают”, создавая новые форматы и тренды. И сегодня в ряде отраслей молодежь играет ведущую роль, составляя до 2/3 от общего числа МСП», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Контекст

За последние три года в России зарегистрировалось около 475 тыс. предпринимателей младше 25 лет — почти 14% всех новых бизнесов. В среднем молодые россияне открывают около 13 тыс. компаний ежемесячно. Наиболее высокая доля молодых предпринимателей приходится на Северо-Кавказский федеральный округ (19,7%), самая низкая — на Северо-Западный (11,7%).

Каждые три минуты в РФ появляется новый зумер-предприниматель: самое популярное направление — онлайн-бизнес Молодые предприниматели открывают около 13 тыс. бизнесов в месяц Читайте также

Самым популярным направлением для молодых предпринимателей стала онлайн-торговля — на неё приходится 26,8% регистраций. Также зумеры активно запускают бизнес в сфере разработки программного обеспечения, грузоперевозок, рекламы, маркетинга и SMM. В совокупности цифровые направления занимают почти 38% всех новых бизнесов, открытых предпринимателями до 25 лет.