РЖД выставит Рижский вокзал на торги: в ближайшие недели объект будет продан на открытом аукционе в Москве

РЖД планирует продать Рижский вокзал в Москве через открытый аукцион, сообщили «РИА Новости». Продажа одобрена правительством, а стартовая цена будет соответствовать рыночной стоимости. Заместитель гендиректора РЖД Екатерина Кривошеева отметила, что это позволит развивать городскую инфраструктуру и сохранять историю железных дорог.

Правительство одобрило продажу Рижского вокзала — здания 1901 года постройки

Официальное разрешение на продажу было получено 13 февраля — соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Торги проведут в открытом формате, а начальная цена будет определена исходя из рыночных реалий. Это гарантирует прозрачность сделки.

Еще в ноябре 2024 года совет директоров РЖД одобрил продажу Рижского вокзала. В компании объяснили: памятник архитектуры утратил производственное значение, и смена собственника поможет обрести ему новую жизнь. В монополии надеются, что в обновленном качестве вокзал гармонично вольется в городскую ткань и станет новым центром притяжения.

РЖД одобрили продажу Рижского вокзала ещё в ноябре 2024-го

Рижский вокзал встречает пассажиров с 1901 года. Автором проекта выступил петербургский зодчий Станислав Бржозовский, выполнивший здание в характерном русском стиле. Сегодня оно имеет статус объекта культурного наследия регионального уровня. Последняя реконструкция проводилась в 2003 году — тогда удалось сохранить все ключевые архитектурные детали.

За более чем вековую историю это место стало не просто транспортным узлом, но и культовой киноплощадкой. В его интерьерах снимали сцены для «Семнадцати мгновений весны», «Баллады о солдате», «Вокзала для двоих». Сегодня Рижский вокзал прочно занимает место среди главных архитектурных символов Москвы.

Контекст

В начале февраля 2026 года стало известно, что компания планирует продать офисные площади в комплексе Moscow Towers в «Москве-Сити» за 220 млрд рублей. Речь идёт о 360 тыс. кв. м, приобретенных в 2024 году для размещения собственных структур, но уже в 2025-м правительство поручило монополии продать этот актив для снижения долговой нагрузки, которая оценивается примерно в 4 трлн рублей.

Эксперты тогда отмечают: найти покупателя будет трудно. На рынке всего пять частных компаний, которые могут потратить больше 200 млрд рублей. А ещё около 50 млрд уйдёт на отделку — это делает сделку ещё менее выгодной. В качестве возможного покупателя рассматривались государственные структуры, включая мэрию Москвы, которая когда-то сама планировала разместить там столичное правительство.