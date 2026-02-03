РЖД планирует продать офисы в «Москва-Сити» за 220 млрд ₽

РЖД планирует продать офисные площади в Moscow Towers в деловом центре «Москва-Сити», узнали «Ведомости». Компания приобрела помещение в башнях в 2024 году для размещения собственных структур, однако в 2025 году правительство поручило компании продать эти площади — для снижения долговой нагрузки РЖД. Сделка оценивается в 220 млрд рублей.

РЖД планирует погасить долг в 4 трлн рублей

РЖД приобрела около 360 тыс. кв. м из 400 тыс. кв. м в комплексе Moscow Towers. Компания заплатила за эти площади 193,1 млрд рублей. Вырученные от продажи средства планировалось направить на снижение долга, который, по данным СМИ, составляет около 4 трлн рублей.

Как сообщают источники «Ведомостей», торги могут быть объявлены в феврале–марте 2026 года.

РЖД будет сложно найти покупателя

Источники «Ведомостей» утверждают, что РЖД рассчитывает продать актив не дешевле 220 млрд рублей. Минимальный доход от сделки должен составить не менее 8,5 млрд рублей. Консультанты инвестиционно-консалтинговых компаний Ricci и IBC Real Estate назвали такую цену соответствующей рынку. Представитель РЖД от комментариев «Ведомостям» отказался.

При этом опрошенные изданием консультанты считают, что найти покупателя на таких условиях будет крайне сложно. По мнению исполнительного директора консалтинговой компании Remain Александра Богданова, больше шансов на успешную сделку было бы при цене 180–200 млрд рублей.

По его мнению, покупателю придётся нести дополнительные расходы на отделку — около 150 тыс. рублей за 1 кв. м, что эквивалентно примерно 50 млрд рублей за весь объём.

Частных покупателей на рынке — не более пяти

По оценке консультантов, на рынке существует не более пяти частных холдингов, которые теоретически могли бы приобрести подобный актив. При этом в текущей экономической ситуации маловероятно, что кто-то из них будет готов инвестировать более 200 млрд рублей, отмечают участники рынка.

Директор по продажам и приобретениям Ricci Дмитрий Антонов допускает, что актив может приобрести государственная структура. Один из консультантов «Ведомостей» не исключает интерес со стороны мэрии Москвы, напоминая, что изначально на месте Moscow Towers планировалось разместить столичное правительство, но от этой идеи отказались.

Moscow Towers — самый дорогой офисный объект на рынке

По словам Дмитрия Антонова, на сегодняшний день Moscow Towers является самым дорогим экспонируемым офисным объектом на российском рынке. Эксперты также указывают, что в 2024 году в Москве закрывались сделки и с более высокой стоимостью квадратного метра — например, покупка Мосбиржей площадей в башне «Сити-4» по цене 733 333 рубля за кв. м (в Moscow Towers около 611 000 рублей).

Консультанты не исключают и нерыночные сценарии реализации актива. Среди возможных вариантов называются передача здания одному из министерств с обязательством обслуживания кредита, договор обратной аренды или продажа комплекса по частям.