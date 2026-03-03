РЖД готовы продать Рижский вокзал на аукционе: стартовая цена лота — 4 млрд ₽

РЖД объявили о намерении реализовать комплекс зданий Рижского вокзала в Москве, сообщают РИА Новости. Объект был размещён в перечне недвижимости, доступной к продаже, с начальной ценой 4 009 265 260 рублей. Сделка должна пройти исключительно через открытые торги, однако сроки их проведения пока не раскрываются.

Рижский вокзал возведен в 1901 году и имеет статус культурного наследия

Комплекс имеет статус объекта культурного наследия и пригоден для эксплуатации. Рижский вокзал возведён в 1901 году в неорусском стиле, в интерьерах сохранились элементы лепнины и хрустальные люстры. В лот включены историческое здание, двухэтажный корпус 1929 года, а также участок земли, который новому владельцу передадут в субаренду. Вокзал уже не используется для пассажирского сообщения — транспортные функции перераспределены на другие объекты.

Ключевым аргументом в пользу объекта называют его транспортную доступность и центральное расположение. Комплекс находится рядом со станцией метро «Рижская» и узлом МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, имеет выезд к Третьему транспортному кольцу, расположен примерно в 5 км от Красной площади и в пределах 35 км от аэропортов «Шереметьево» и «Внуково». По соседству — территория бывшего грузового двора, предусмотренная под административные и жилые здания, что повышает потенциал редевелопмента и инвестиционную привлекательность локации.

Совет директоров РЖД согласовал договор ещё в ноябре 2024 года

Совет директоров РЖД согласился на вывод актива из операционной деятельности ещё осенью прошлого года. Правительство России одобрило продажу Рижского вокзала. Совет директоров РЖД согласовал договор ещё в ноябре 2024 года, пояснив, что историческое здание 1901 года постройки утратило транспортную функцию и может получить новое назначение.

Вокзал, спроектированный Станиславом Бржозовским в русском стиле, имеет статус объекта культурного наследия и известен как архитектурный символ столицы и площадка съёмок культовых фильмов. В компании ранее отмечали, что здание не планируется использовать в производственных целях, а его новая функция позволит встроить исторический объект в современную городскую инфраструктуру.

Контекст

РЖД также намерена продать офисные помещения в комплексе Moscow Towers в «Москва-Сити», сообщают «Ведомости». В 2025-м правительство поручило реализовать актив для снижения долгов, которые оцениваются примерно в 4 трлн рублей. Стоимость сделки может составить от 220 млрд рублей, а торги планируется объявить в феврале–марте 2026 года.

По оценкам консультантов, заявленная цена соответствует рынку, однако найти покупателя будет сложно: потенциальных частных инвесторов с возможностью вложить более 200 млрд рублей — не более пяти, при этом будущему собственнику придётся дополнительно потратить около 150 тыс. рублей за кв. м на отделку (порядка 50 млрд рублей суммарно). Среди возможных сценариев участники рынка называют покупку государственными структурами, в том числе мэрией Москвы, а также нерыночные варианты — обратную аренду или продажу объекта частями.