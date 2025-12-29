Инвестиции в недвижимость в России снизились на 35% в 2025-м

Совокупный объём инвестиций в недвижимость в России по итогам 2025 года может достичь 850 млрд рублей — это на 35% ниже показателя 2024 года, выяснили аналитики IBC Real Estate. При этом к середине декабря 2025-го объём сделок уже составил 840 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза превышает средний годовой уровень за предыдущие семь лет.

Объём вложений в недвижимость Москвы — 636 млрд ₽

По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, по итогам 2025 года 76% инвестиционных вложений в недвижимость в России пришлось на Москву. Ко второй половине декабря объём вложений в недвижимость столичного региона уже достиг 636 млрд рублей.

В объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области инвестиции сократились до 9%, еще 15% распределились между регионами страны.

Основа инвестиционного спроса — офисы, жильё и склады

Основной объём инвестиционных вложений в недвижимость Москвы в 2025 году был сосредоточен в трёх ключевых сегментах. На них пришлось более 80% всех инвестиций в столичную недвижимость.

Офисная недвижимость — 41%.

Жилая недвижимость — 23%.

Складская недвижимость — 18%.

Во всех трех сегментах по итогам 2025 года зафиксировано снижение объемов инвестиций по сравнению с 2024 годом — как в Москве, так и в целом по России.

Инвестиции в офисы снизились вдвое

По данным IBC Real Estate, снижение инвестиций в офисную недвижимость в 2025 году связано с высокой базой 2024-го. Тогда сверхкрупные сделки РЖД (покупка офисных площадей в комплексе Moscow Towers) и Банка России (покупка делового центра SLAVA) обеспечили более 70% всех вложений в сегмент. Даже с учетом падения текущие объемы инвестиций в офисы остаются в 2–3 раза выше, чем средние годовые показатели до 2024 года.

Более 50% вложений пришлись на бизнес-центры

Ключевым драйвером активности в офисном сегменте недвижимости Москвы оставались покупки крупных бизнес-центров под собственные нужды компаний — на такие сделки пришлось более 50% всех вложений.

Крупнейшей транзакцией 2025 года стала покупка БЦ «Белая площадь» компанией «Современные фонды недвижимости» для последующего вложения в Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ).

Складская недвижимость потеряла 35% инвестиций

Снижение вложений в складской сегмент на 35% связано с изменением стратегии инвесторов и стабилизацией рынка, отметили в IBC Real Estate. Ставки аренды выровнялись, а возможности для пересмотра договорных условий оказались практически исчерпаны.

Жилая недвижимость замедлилась более чем в два раза

Инвестиционная активность в жилом сегменте снизилась более чем в два раза. Основной причиной стала отмена льготных ипотечных программ, что сократило покупательскую активность и охладило интерес застройщиков к новым проектам.

Торговая и гостиничная недвижимость показали рост

В отличие от других сегментов, торговая и гостиничная недвижимость в 2025 году продемонстрировали рост инвестиций. Объем сделок в торговом сегменте вырос в 1,5 раза год к году, чему способствовали сделки по продаже ТЦ «Времена Года» и аутлет-центра «Outlet Village Белая Дача».

В гостиничном сегменте инвестиции увеличились в 2 раза, достигнув рекордных 28 млрд рублей — максимума за всю историю наблюдений. Среди крупнейших сделок — продажа отеля Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park и комплекса LesArt Resort.

Инвестиции по России — 850 млрд ₽ по итогам года

Совокупный объем инвестиций в недвижимость в России по итогам 2025 года может достичь 850 млрд рублей. Это на 35% ниже показателя 2024 года и на 10% ниже уровня 2023 года.

Ко второй половине декабря объем сделок составил 840 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза превышает средний годовой показатель за предыдущие семь лет.