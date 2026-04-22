ЦБ опроверг введение комиссий на переводы через СБП с 1 мая — однако ИП и юрлица столкнутся с рядом изменений

Банк России опроверг информацию о повышении тарифов на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 мая 2026 года, пишет РБК. Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что переводы через СБП могут стать платными для граждан. Как отмечают эксперты Russian Business, изменения коснутся переводов самозанятых, ИП и юрлиц.

Условия для обычных граждан не меняются

Разночтения вокруг тарифов могли возникнуть из-за неверного прочтения обновлённой редакции документа Банка России, отметила управляющий партнёр агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева в комментарии для Russian Business.

В Банке России сообщили РБК, что изменения носят технический характер: регулятор собрал действующие тарифы в одном документе. В тексте указаны в том числе ранее принятые изменения, вступающие в силу с 1 мая 2026 года.

Изменения, принятые Банком России, адресованы его клиентам — банкам, расчётным центрам и другим финансовым организациям, а не физическим лицам, подчеркнул финансовый советник, член Совета Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП), основатель компании Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

С изменениями комиссий при переводах через СБП столкнётся бизнес

Финансовый советник Алексей Тараповский отметил, что с 1 мая вступают в силу изменения, которые затрагивают отдельные категории операций через СБП.

Для переводов от физических лиц в адрес юридических лиц, ИП и самозанятых появляется прогрессивная комиссия, от 5 копеек до 3 рублей за списание и столько же — за зачисление. Например, при переводе 4 000 рублей самозанятому каждая сторона заплатит по 2 рубля.

Такая же прогрессивная комиссия действует для переводов между юридическими лицами и ИП. Комиссия взимается с обеих сторон.

Переводы между физическими лицами, включая переводы самому себе, остаются бесплатными — в пределах 1,5 млн рублей в месяц.

У трансграничных переводов комиссия будет фиксированная

Для трансграничных переводов между физическими лицами вводится фиксированная комиссия 6 рублей за списание, при этом зачисление остаётся бесплатным. Если перевод не прошёл и деньги возвращаются, комиссия не удерживается, подчеркнул финансовый советник, основатель компании Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Переводы на единый казначейский счёт и возврат средств по инициативе плательщика остаются бесплатными.

Изменения отразятся на самозанятых и МСП

Изменения в первую очередь затронут самозанятых. Как пояснил финансовый советник Алексей Тараповский, они принимают деньги на обычные счета физических лиц, поэтому перевод технически не отличается от перевода знакомому. Однако если банк идентифицирует получателя как самозанятого, операция подпадает под новую тарификацию.

«Для репетитора, получающего 2-3 тысячи рублей за урок, комиссия в 2 рубля с каждой стороны — это арифметическая погрешность. Но для кондитера, получающего 50 заказов в месяц — это уже ощутимая сумма», — отметил Алексей Тараповский.

Изменения также затронут малый бизнес, который использует переводы через Систему быстрых платежей как альтернативу эквайрингу. Если раньше приём платежей был бесплатным, то теперь появляется постоянная комиссия, которая при большом объёме операций начинает влиять на расходы.