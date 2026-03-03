Рынок онлайн-кинотеатров в России вырос на 40% и превысил 200 млрд ₽: почти 100% выручки — от платных подписок

Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2025 года вырос почти на 40% и достиг 200,4 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные аналитического агентства TelecomDaily. Главный источник роста — платные подписки: на них пришлось 96,4% выручки сервисов. Доходы от лицензирования контента и партнёрских проектов составили 22,2 млрд рублей.

Только около 4% выручки онлайн-кинотеатрам принесла реклама

Как сообщает РБК, совокупная выручка участников рынка онлайн-кинотеатров от распространения фильмов и сериалов выросла на 45% и достигла 178,2 млрд рублей. Из этой суммы 96,4% обеспечила платная модель монетизации, а 3,6% — реклама.

Дополнительно в 2025 году онлайн-кинотеатры заработали на лицензировании контента и партнёрских проектах 22,2 млрд рублей. Динамика этого сегмента оказалась значительно скромнее — рост составил 6,2% год к году.

«Кинопоиск» — лидер по доле выручки среди онлайн-кинотеатров

Первое место по доле рынка сохранил онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», который принадлежит «Яндексу». На него пришлось почти треть общей выручки от подписки и рекламы. Второе место занял Okko с долей 15,1%, поднявшись за год на две позиции. Wink оказался на третьем месте с долей 14,7%.

В пресс-службе Wink заявили РБК, что результаты отчёта в части выручки сервиса «не соответствуют действительности», поскольку в них «учтена только её часть». По международным стандартам финансовой отчетности выручка сервиса в 2025 году составила 44,8 млрд рублей, утверждают в компании.

Онлайн-кинотеатры заработали на лицензировании 22,2 млрд ₽

В сегменте лицензирования и партнёрств лидером также выступил «Кинопоиск» — 29,3% выручки направления. Далее следуют «Иви» (23,2%) и «Амедиатека» (22%).

Отдельные игроки рынка также раскрывают собственные показатели. Так, ранее START сообщил, что его выручка выросла на 68% год к году — до 11,5 млрд рублей, а число платных подписчиков увеличилось почти в три раза — до 9 млн человек.

Рынок онлайн-кинотеатров продолжит рост в 2026 году

Согласно прогнозу TelecomDaily, «Яндекс афиши» и Kassir.ru, в 2026 году рынок вырастет ещё на 3% в натуральном выражении — до 454 млн реализованных билетов — и на 15% в денежном — до 352 млрд рублей.

Аналитики считают, что рынок продолжит расти за счёт повышения средней цены подписки и расширения аудитории.

Контекст

Тенденции, зафиксированные по итогам всего 2025 года, подтверждаются и динамикой первого полугодия, о которой писал Russian Business.

В первом полугодии 2025 года цены на подписки онлайн-кинотеатров выросли: Okko подорожал на 50%, «Кинопоиск» — на 33%, Premier — на 33%, Kion — на 20%, Wink — на 17%.

По данным Telecom Daily, суммарная выручка российских видеосервисов за шесть месяцев достигла 73,6 млрд рублей — на 45% больше по сравнению с 2024 годом.

Сегмент платной подписки (sVoD) принёс 70,7 млрд рублей, рекламная модель (aVoD) обеспечила около 4% — 2,9 млрд рублей. Семь крупнейших сервисов заняли около 98% рынка в денежном выражении.

По доле выручки в I полугодии 2025 года распределение выглядело следующим образом: