Выручка онлайн-кинотеатра Start достигла 11,5 млрд ₽ в 2025 году: рост обеспечила смена бизнес-модели и партнёрства

В 2025-м выручка онлайн-кинотеатра Start выросла на 68% год к году и составила 11,5 млрд рублей, сообщил генеральный директор компании Илья Алексеев. Число платных подписчиков выросло почти в три раза — до 9 млн человек. Эти показатели компания получила после смены бизнес-модели: кинотеатр перестал продавать сериалы в подписки других платформ, а интегрировал в партнёрские сервисы собственную «Подписку Start».

Подписка стала главным драйвером роста Start

Генеральный директор Start Илья Алексеев сообщил, что рост выручки от подписки по итогам 2025 года пришёлся на год существенного изменения бизнес-модели.

«С точки зрения динамики роста — плюс 68%. Подписка оказала большее влияние, чем рост самого онлайн-кинотеатра», — пояснил генеральный директор Start Илья Алексеев.

Директор по взаимодействию с индустрией Яндекса Ксения Болецкая уточнила про структуру распределения выручки по партнёрской подписке, однако в Start отказались раскрывать точные данные.

Компания изменила бизнес-модель из-за зрелости рынка

Генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра Start Эдуард Илоян рассказал о причинах изменения бизнес-модели, по которой сейчас работает платформа.

К 2024 году рынок, по оценке Эдуарда Илояна, достиг зрелости: аудитория распределилась по экосистемам, у пользователей сформировался набор из двух–трёх подписок, рост внутри сегмента онлайн-кинотеатров замедлился. В этой ситуации компания приняла решение отказаться от продажи сериалов другим онлайн-кинотеатрам.

В конце 2024 года компания вывела на рынок «Подписку Start», которую пользователь оформляет прямо внутри партнёрского сервиса и оплачивает отдельно. По словам генерального директора Start Ильи Алексеева, подписка сейчас доступна во всех ведущих онлайн-кинотеатрах страны.

Как работает новая подписка Start

Модель устроена так: Start сам отбирает контент — собственные проекты и лицензированные тайтлы сторонних правообладателей — и формирует отдельную витрину. После технологической интеграции у партнёра появляется виджет «Подписка Start» на всех платформах — web, mobile и Smart TV. Пользователь оформляет её внутри привычного сервиса, выручка проходит через партнёра, а затем за вычетом комиссии поступает Start.

Гендиректор Илья Алексеев заявил, что Start не видит оттока собственной аудитории и не фиксирует каннибализации — модель, по его словам, расширяет охват, а не «съедает» его.

Start рассчитывает на 16 млн платных подписчиков к 2027 году

В стратегии Start зафиксирована цель довести аудиторию платных подписчиков до 16 млн к концу 2027 года. Генеральный директор Илья Алексеев сообщил, что рассчитывает на рост показателей за счёт двух главных факторов:

развития самого онлайн-кинотеатра Start как «премьерной площадки первого окна»,

дальнейшего развитием «Подписки Start» внутри партнёрских платформ.

«На горизонте трёх лет мы сможем принести для индустрии в районе 40 миллиардов рублей дополнительной выручки», — подчеркнул генеральный директор Илья Алексеев.

Он также отметил, что внутри компании эту модель рассматривают как «win-win-win»:

партнёр получает дополнительный источник дохода и улучшение пользовательских метрик,

правообладатель — возможность расширить аудиторию контента через технологическое решение Start,

зритель — доступ к дополнительному каталогу внутри привычного онлайн-кинотеатра.

Компания планирует масштабировать интеграцию с онлайн-кинотеатрами и и развивать подписку как ключевое направление.

Start не исключает повышения стоимости подписки

Start не исключает дальнейшего роста стоимости подписки, однако все решения будут зависеть от общерыночной динамики.

«Мы смотрим на рынок, на то, как он себя чувствует, — и с ним будем двигаться. Действительно, потенциал для увеличения стоимости подписки, на наш взгляд есть, а дальше вопрос индустрии», — рассказал Russian Business генеральный директор компании Илья Алексеев.

Платформа уже повышала цены несколько лет назад, а сейчас у сервиса самая высокая цена месячного доступа среди онлайн-кинотеатров — 499 ₽, подчеркнули в компании.