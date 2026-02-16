В Wildberries появилась функция бронирования квартиры

В разделе WB «Новостройки» появилась функция платного онлайн-бронирования квартир. Опция запущена в тестовом режиме при поддержке платформы Сделка.рф — сервису уже подключены застройщики ГК «Точно» и «Неометрия». Пока пользователи могут забронировать квартиру в 15 крупных городах России, при этом выбранная планировка, этаж и цена фиксируются на 12 дней.

Одобрение заявки на квартиру — до 24 часов

Чтобы зарезервировать квартиру, пользователь заполняет данные и оплачивает услугу, стоимость которой указана в карточке объекта. Далее заявка направляется партнёру — платформе Сделка.рф, которая осуществляет бронирование лота у застройщика.

После одобрения девелопером, которое занимает до 24 часов, пользователь получает уведомление.

Система автоматически фиксирует выбранную планировку, этаж и цену на 12 дней. За это время покупатель может подготовить документы или оформить ипотеку — выбранный объект в этот период не будет продан другому клиенту.

«Мы делаем сложное — простым»

Пока бронирование работает в 15 крупных городах. В дальнейшем функционал планируют открыть для всех партнёров, а географию квартир, доступных для бронирования, расширить.

«Мы не пытаемся заменить профессиональные сервисы недвижимости. Мы делаем сложное — простым. Клиенту не нужно быть экспертом, чтобы забронировать квартиру мечты», — отметил директор по развитию бизнеса направления «Недвижимость» компании РВБ Денис Петрушевский.

Он напомнил, что раньше клиенту приходилось звонить застройщику в рабочее время, ждать ответа и объяснять, какой объект его заинтересовал.

Благодаря сервису WB, по словам Дениса Петрушевского, квартира бронируется за секунды в любое время суток. Для девелоперов интеграция такого функционала даст увеличение конверсии, поскольку у «горячей» брони она в разы выше.

Контекст

Раздел WB «Новостройки» был запущен летом 2025 года в тестовом режиме. Это цифровая витрина квартир от застройщиков: пользователи выбирают объекты через каталог Wildberries, но сама сделка купли-продажи проходит напрямую между покупателем и девелопером.

Первым крупным партнёром сервиса стала группа «Самолёт», разместившая более 14 тыс. квартир в 14 регионах России.

На старте раздел работал в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане, Башкортостане, на Сахалине, в Тюмени, Чите, Владивостоке, Мурманске, Забайкалье, Ростове-на-Дону и других регионах.

В карточке объекта доступны параметры жилья — расположение, срок сдачи, планировка, площадь, цена и дополнительные характеристики. В пилотной версии юридически значимые действия внутри Wildberries не совершаются: оформление сделки происходит вне платформы.